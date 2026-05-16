Joel Huiqui: De la 'muertinha' a Final de Liga MX como técnico en tiempo récord

El nombre de Joel Huiqui ya es histórico en la Liga MX. En el torneo que marcó su debut como entrenador, instaló a Cruz Azul en la Final del Clausura 2026, buscando la décima estrella en el escudo cementero y con una oportunidad única de enmarcar su nombre para la posteridad.

Sin quitarles mérito, pese a que existen diversos antecedentes de técnicos que llegaron a un club de Liga MX y conquistaron el título, ninguno de ellos lo hizo en su primer torneo oficial como entrenador del primer equipo, contando con la oportunidad de aprovechar la experiencia previa en otros banquillos.

Tras el paso de Nicolás Larcamón por el timón de Cruz Azul, el miércoles 22 de abril, el conjunto de La Noria anunció de manera oficial que Joel Huiqui tomaba las riendas de manera interina hasta el final de este mismo Clausura 2026, siendo la primera vez en la que fue registrado como Director Técnico ante la Liga MX.

Joel Huiqui en su primer Liguilla como DT. Mexsport

Desde dicho instante, Joel Huiqui necesitó de 5 partidos para llevar a Cruz Azul a la Final de Liga MX y -a pesar de que en 2002 Alberto Jorge instaló a Toluca en 4- el mexicano lo realizó sin experiencia previa dentro del máximo circuito, contando con la oportunidad de marcar un hecho sin precedentes en la historia del balompié azteca.

El campeón del Clausura 2026 se conocerá este domingo 24 de mayo con rival, sede y horario por confirmar.

Los 10 campeones de Liga MX en su primer torneo (no debut)

Estos son cada uno de los entrenadores que lograron ser campeones en su primer torneo en un equipo, sin embargo, cada uno de ellos ya habían dirigido previamente en Liga MX o en algún otro país:

1. Alfredo Tena / Santos (Verano 1996).

2. Luis Fernando Tena - Cruz Azul (Invierno 1997).

3. Alberto Jorge - Toluca (Apertura 2002).

*4. Víctor Manuel Vucetich - Pachuca (Apertura 2003).

5. Américo Tolo Gallego - Toluca (Apertura 2005).

6. José Manuel de la Torre - Toluca (Apertura 2008).

*7. Víctor Manuel Vucetich - Monterrey (Apertura 2009).

8. Antonio Turco Mohamed - Monterrey (Apertura 2019).

9. Juan Reynoso - Cruz Azul (Clausura 2021).

10. Robert Dante Siboldi - Tigres (Clausura 2023).

11. André Jardine - América (Apertura 2023).

* Único entrenador en conseguirlo con dos clubes distintos.

Un total de 10 entrenadores fueron campeones de Liga MX en un primer torneo con su equipo, sin embargo, no fue en su debut como técnicos. Mexsport

BFG