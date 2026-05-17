Liga MX: Quien avanza a la Final por posición en la tabla es campeón... casi siempre

Sin ganar alguna de sus eliminatorias de Cuartos de Final ni Semifinal, Pumas se convirtió en el quinto equipo en alcanzar la Final de la Liga MX; hasta antes de este Clausura 2026, 3 de 4 antecedentes terminaron con el título en sus vitrinas.

Desde la instauración de los torneos cortos, la Liguilla se convirtió en una auténtica Fiesta Grande para los contendientes al título, sin embargo, 5 de ellos alcanzaron la Final sin haberse impuesto en la cancha ante sus rivales en las rondas previas a la contienda por el campeonato.

Estos son cada uno de los antecedentes:

Tigres Apertura 2014 / subcampeón

Siendo 2º de la tabla de posiciones, Tigres se instaló en la Liguilla recibiendo a sus rivales en la cancha del Estadio Universitario. Esta fue la historia del conjunto felino en dicha pelea por el título, donde terminó con el subcampeonato.

Cuartos de Final: empató 2-2 el global ante Pachuca tras la igualdad tanto en la ida (1-1) como en la vuelta (1-1).

Semifinal: se midió a Toluca y, en una eliminatoria sin goles, terminaron accediendo a la contienda por el título.

Final: Tigres cayó 3-1 ante América en la cancha del Estadio Azteca.

Tigres es el único de los equipos que avanzaron a la Final sin ganar en Cuartos ni Semis que no fue campeón. Mexsport

Chivas Clausura 2017 / campeón

El Rebaño fue 3º de la tabla general tras los 17 partidos de la Fase Regular, utilizando su posición en cada una de las eliminatorias y consiguiendo su título 12 de Liga MX.

Cuartos de Final: igualó 1-1 ante Atlas en la serie tras caer 1-0 en la ida e imponerse 1-0 en la vuelta.

Semifinal: en la antesala de la final igualaron 2-2 frente a Toluca que había terminado 4º de la Fase Regular.

Final: con polémica y un 4-3 global, el Rebaño consiguió su 12º cetro en la historia del futbol mexicano.

Con Matías Almeyda en el banquillo, Chivas alcanzó su título 12 en Liga MX. Mexsport

Tigres Clausura 2019 / campeón

Los de la Sultana del Norte se convirtieron en el único equipo en llegar a la Final de Liga MX en 2 ocasiones sin haberse impuesto en alguna de sus eliminatorias previas a la contienda por el título; este torneo lo finalizó como sublíder.

Cuartos de Final: midiéndose a los Tuzos, Tigres aprovechó el doble empate a 1-1 para un global final de 2-2, eliminando a los hidalguenses.

Semifinal: cayendo en la ida ante Rayados e imponiéndose en la vuelta disputada en el Volcán, Tigres se instaló en una nueva Final de Liga MX.

Final: con un gol en solitario por parte de Gignac -anotado en la ida- Tigres alzó su séptimo título en la historia del futbol mexicano tras imponerse 1-0 a León, eliminatoria que cerró en el Nou Camp.

Tigres se 'sacó la espina' en el Clausura 2019 tras avanzar a la Final por posición en la tabla en sus rondas previas. Mexsport

Atlas Apertura 2021 / campeón

El camino hacia el bicampeonato comenzó con unos Rojinegros que terminaron como sublíderes de la Fase Regular y que lograron aprovechar el reglamento para conseguir un título tras 70 años de sequía.

Cuartos de Final: igualaron 1-1 en el global ante Monterrey y avanzaron de ronda, convirtiéndose en el caballo negro y en principal víctima.

Semifinal: en una polémica serie ante Pumas -que llegaba de Repechaje como 11º- La Academia igualó 1-1 y obtuvo su cupo a la Final de la Liga MX.

Final: al empatar 3-3 ante León tras 180 minutos, Atlas se impuso 4-3 a La Fiera en una agónica tanda de penales para sumar su segunda estrella en la historia.

Atlas rompió una racha de 70 años sin título en el Apertura 2021 de la Liga MX. Mexsport

Pumas Clausura 2026

Por primera vez desde la instauración de los torneos cortos, el líder general alcanza la Final de Liga MX sin ganar alguna de sus series correspondientes a los Cuartos de Final ni Semifinal. Este es el caso de los Pumas de Efraín Juárez.

Cuartos de Final: en una vibrante serie ante América que terminó 6-6 en el global, Pumas acarició la eliminación tras un penal fallado por Henry Martin en el 88’.

Semifinal: por su parte, en la antesala de la final, Pumas igualó la eliminatoria ante Pachuca (1-1) con un tanto de Jordan Carrillo que ilusiona a la afición auriazul con su sexto título de Liga MX.

Final: será este domingo 24 de mayo cuando se defina al campeón en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas recibirá a Cruz Azul, que busca su décima corona en el futbol mexicano.

Pumas buscará romper con 15 años sin título de la Liga MX; el último lo consiguieron ante Morelia. Mexsport

BFG