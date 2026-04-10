Delantero de Pumas los abandona en la recta final del torneo por el Atlético Ottawa

Con la mira puesta en el Mundial 2026, Santiago López pondría fin a su etapa como jugador de Pumas y con pocos partidos por disputar en el semestre, el delantero mexico-canadiense recalará en el Atlético Ottawa de Canadá con el objetivo de retomar el ritmo de cara a la justa mundialista.

Previo a que Pumas dispute su partido correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026, el futuro del delantero de 20 años estaría siendo confirmado fuera del conjunto del Pedregal, saliendo de la institución y perdiéndose los últimos compromisos de la Fase Regular y Liguilla.

Santiago López irá cedido al Atlético Ottawa de Canadá por el resto del semestre. Mexsport

Con el objetivo de ser parte de Canadá para el Mundial 2026, Santiago López estaría aprovechando sus escasos minutos en el torneo para concretar su préstamo -sin opción a compra- al Atlético Ottawa hasta el final del semestre.

Con 17 partidos disputados divididos en 4 torneos distintos con el primer equipo, Santiago López pondrá fin a su primera etapa con el conjunto dirigido por Efraín Juárez, regresando una vez que concluya su actividad en el Mundial 2026, donde podría ser convocado con Canadá.

Partidos restantes para Pumas en el Clausura 2026

Con 4 partidos por disputar en la Fase Regular, Efraín Juárez y compañía aún tienen a Mazatlán, Atlético San Luis, FC Juárez y Pachuca como rivales restantes para definir su sitio en una Liguilla en la que parece inminente su participación:

Jornada 14 / Pumas Vs Mazatlán - domingo 12 de abril - 12:00 horas.

Jornada 15 / Atlético San Luis Vs Pumas - viernes 17 de abril - 19:00 horas.

Jornada 16 / Pumas Vs FC Juárez - martes 21 de abril - 19:00 horas.

Jornada 17 / Pachuca Vs Pumas - sábado 26 de abril - 17:00 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Santiago López volverá con Pumas para el Apertura 2206 de Liga MX. Mexsport

BFG