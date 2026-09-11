Pumas femenil superó asistencia del equipo varonil en partido de Liga MX

En el lapso de la última semana, el Estadio Olímpico Universitario recibió partidos de Liga MX y Liga BBVA Femenil, siendo el compromiso de Pumas Femenil el de mejor asistencia comparado con el Pumas Vs León en el que los del Pedregal lograron imponerse.

Pese a que Pumas Femenil cayó ante América en Ciudad Universitaria, el Clásico Capitalino femenil recibió a más aficionados en la tribuna del Olímpico Universitario que el Pumas Vs León, donde los comandados por Esteban Solari consiguieron un triunfo que los devolvió a puestos de Liguilla.

Conoce todos los detalles sobre estos partidos disputados en el sur de la capital del país:

Pumas Vs León / 12,067 espectadores

La noche del jueves 10 de septiembre, Pumas recibió a León en la cancha del Estadio Olímpico Universitario ante la mirada de César Chino Huerta, quien no se encontró disponible para el compromiso debido a molestas musculares en la espalda baja, postergando su reaparición ante una afición que se vuelca en confianza hacia el seleccionado mexicano que disputó el Mundial 2026.

En el compromiso, Juninho adelantó a los locales y, a pesar de que José Plátano Alvarado igualó, Robert Morales y Pedro Vite sentenciaron la victoria en favor de los unamitas, quienes regresaron a puestos de Liguilla al cosechar 11 puntos tras 7 partidos disputados.

Pese al triunfo, únicamente 12,067 aficionados se dieron cita en el compromiso, protagonizando una de las peores entradas del Apertura 2026 en la Liga MX.

Pumas recibió a León en el Estadio Olímpico Universitario durante la J7 del A-2026, donde se dieron cita 12,067 aficionados. Mexsport

Pumas Vs América Femenil / 12,850 aficionados

Por su parte, el viernes 4 de septiembre fue una noche que podría quedar marcada en la historia del futbol femenil como un antes y un después en el Olímpico Universitario, duelo en el que lo de menor relevancia fue el resultado en el terreno de juego.

Luciendo playeras de Pumas y América en la tribuna, las universitarias se marcharon con ventaja en el marcador, sin embargo, Geyse apareció sobre el final del primer y segundo tiempo para darle la victoria al conjunto azulcrema orquestado por Ángel Villacampa; mantuvieron el paso perfecto en el inicio del Apertura 2026.

Con 12,850 aficionados, las tribunas del recinto de Ciudad Universitaria dejaron una de las postales que terminarán para el recuerdo y que -apenas una semana después- comienza a rendir frutos, sumando mayor cantidad de seguidores que un partido oficial del equipo varonil de Pumas.

Pumas y América se enfrentan en el Estadio Olímpico Universitario durante la Jornada 6 del Apertura 2026 de Liga BBVA Femenil. Bernardo Ferreira

BFG