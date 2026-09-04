¡Perfección azulcrema! América se lleva el Clásico Capitalino con gol sobre la hora

Pese a la expulsión de Casandra Montero que dejó a Pumas con 10 elementos desde el minuto 67, todo parecía indicar que el Clásico Capitalino marcharía sin más anotaciones, por lo que Ángel Villacampa modificó y ‘lanzó toda la carne al asador’ para los minutos finales.

En una noche que lució tanto el azul y oro como el azulcrema por igual, el sur de la capital del país vibró con un Clásico Capitalino en donde las Águilas de Ángel Villacampa añoraban ampliar su paso impecable en este inicio del Apertura 2026, mientras que Roberto Medina y las locales eran el escollo al que debían sobreponerse.

Los 12,850 aficionados que se hicieron presentes no tardaron en hacer vibrar su garganta, ya que al minuto 17 apareció Stephanie Ribeiro, quien aprovechó un rebote en el poste para poner por delante a las universitarias (1-0) y hacer temblar la racha de victorias consecutivas que presumía su eterno rival.

América tomó el control del compromiso y comenzó a tocar la puerta desde la banda de la derecha con aproximaciones de Sarah Luebbert, sin embargo, fue un balón que voló desde el costado contrario el que aprovechó la nacida en Missouri para dejar completamente sola a Geyse, quien ante la salida de Wendy Toledo consiguió el 1-1 sobre el final del primer tiempo (41’).

Agónico triunfo sobre la hora mantiene

Pese a la expulsión de Casandra Montero que dejó a Pumas con 10 elementos desde el minuto 67, todo parecía indicar que el Clásico Capitalino marcharía sin más anotaciones, por lo que Ángel Villacampa modificó y ‘lanzó toda la carne al asador’ para los minutos finales.

Finalmente, en la agonía del compromiso y luego de una jugada que terminó al borde de rebasar la línea de gol, apareció de nueva cuenta Geyse (89’) para desatar el alarido de los americanistas presentes, convertir el 1-2 final en el Clásico Capitalino y mantener el paso perfecto de la escuadra azulcrema, misma que se logró adueñar de un Estadio Olímpico Universitario que se quedó a segundos de ver a las locales dar un golpe de autoridad en este inicio del Apertura 2026.

El siguiente compromiso para Pumas será ante Cruz Azul, mientras que América disputará una final adelantada cuando se mida a Tigres desde la cancha del Estadio Banorte durante el duelo correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026.

BFG