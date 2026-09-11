Ryan García vs Conor Benn: Cartelera completa y dónde ver la pelea
Ryan García y Conor Benn elevaron sus dimes y diretes para su batalla de este sábado. Checa por dónde se verá y la cartelera completa
Ryan García y Conor Benn elevaron su tensión con los dimes y diretes que realizaron en la última conferencia de prensa, donde el británico arremetió contra al mexico-americano al cuestionarle en español si habla la lengua. “Kyng Ryan” expone la corona mundial del CMB de las 147 libras y la batalla de este sábado 12 de septiembre de 2026, sólo se podrá ver vía streaming en México.
- Peso de Ryan García: 145.5 libras.
- Peso de Conor Benn: 146 libras.
¿DÓNDE VER LA PELEA RYAN GARCÍA Y CONOR BENN EN MÉXICO?
- DAZN PPV.
- Paramount+.
- Sede: T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada.
Se estima que la salida de los peleadores al ring se dé a las 9 de la noche, tiempo de la CDMX.
“¿Eres mexicano, Ryan? ¿Eres mexicano? Dime... ¿Hablas la lengua? Dime quién es más mexicano”, dijo Connor Benn.
CARTELERA COMPLETA DE RYAN GARCÍA VS CONOR BENN:
- Ryan García vs Conor Benn. Pactada a 12 rounds por el título welterweight.
- Jai Opetaia vs. Noel Mikaelian. Pactada a 12 rounds por el título cruiserweight.
- Da’Mazion Vanhouter vs. Raphael Sakpejiori. Pactada a ocho rounds en heavyweight.
- Mark Magsoyov vs. Andres Cortes. Pactada a 10 rounds en lightweight.
PRELIMINARES:
- Oswaldo Molina (México) vs. Pablo Rubio. Pactada a seis rounds en lightweight.
- Abel González vs. Raúl Salomón (México). Pactada a 8 rounds en super middleweight.
- Vlad Panin vs. Dakota Linger. Pactada a seis rounds en super welterweight.
- Jose Ramirez vs. Alexis Rocha. A 10 rounds en welterweight.
- Sean Garcia vs. Abraham Morales. A seis rounds en lightweight.