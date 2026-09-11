La FIFA frena la polémica sobre la final del Mundial 2030

La FIFA puso quieto a José Mourinho y a otro dirigente. El técnico del Real Madrid expresó que la final del Mundial 2030 se debería de jugar en el Estadio Santiago Bernabéu, aunque aclaró que le gustaría que fuera en Lisboa. Ante ello, el máximo organismo del futbol reaccionó a sus declaraciones y dejó claro que todo se decidirá a su debido tiempo.

“Tal y como se indicó el 5 de agosto de 2026, la FIFA tomará una decisión a su debido tiempo”, afirmó un portavoz de la máxima instancia del futbol mundial a una solicitud de la agencia AFP.

José Mourinho expresó que la sede del Mundial 2030 debería de ser en Lisboa, pero le gustaría que también fuera en el Estadio Santiago Bernabéu Reuters

Asimismo, Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Futbol, miembro de la Consejo de FIFA y ministro delegado encargado del Presupuesto del Gobierno de Marruecos, aseguró que la final del Mundial 2030 tendría lugar en su país.

“La provincia de Benslimane acogerá la final de la Copa del Mundo. Les guste a algunos o no”, dijo el dirigente en un evento público.

Portugal, España y Marruecos serán los organizadores del próximo Mundial, donde Madrid apuesta por el Estadio Santiago Bernabéu, mientras que Rabat opta por la construcción de un nuevo estadio en Benslimane, en la región de Casablanca.

Ante el panorama, se creó una polémica por la sede de la final, por lo que la FIFA tuvo que salir a rebajar la tensión.