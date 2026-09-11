Buitrago pelea hasta el final y termina segundo en la etapa 19 de La Vuelta

La etapa 19 de La Vuelta a España tuvo un recorrido de 210.8 kilómetros entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas-Estepona. La jornada, marcada por dos puertos de segunda categoría antes de la subida final, tuvo como protagonistas a Santiago Buitrago y Eddie Dunbar en la disputa por la victoria.

Buitrago llegó a los últimos kilómetros como uno de los corredores con posibilidades de quedarse con el triunfo. El colombiano mantuvo la pelea durante el ascenso a Peñas Blancas, pero Dunbar lanzó su ataque en el tramo final y consiguió entrar en solitario llevándose la victoria de la Etapa 19.

¿Quién es Eddie Dunbar?

Eddie Dunbar es un ciclista profesional irlandés que forma parte del equipo Pinarello-Q36.5. A lo largo de su carrera ha participado en las principales vueltas por etapas como el Giro de Italia, el Tour de Francia y La Vuelta a España.

Su primera participación en una Gran Vuelta fue el Giro de Italia 2019, donde terminó en el puesto 22 de la clasificación general. En 2023 regresó al Giro y consiguió su mejor resultado al finalizar en séptimo lugar en la tabla final.

En 2023 debutó en la Vuelta a España, pero tuvo que abandonar por una caída antes de la quinta etapa. En 2024 regresó a la competencia, logrando dos triunfos de etapa y quedando en undécimo lugar en la posición general. En esta edición, su victoria en Peñas Blancas representó su primer triunfo de La Vuelta 2026.

¿Quién es Santiago Buitrago?

Santiago Buitrago es un ciclista profesional colombiano de 26 años que se ha consolidado como un corredor destacado en las jornadas de montaña gracias a la experiencia que ha adquirido durante las tres Grandes Vueltas.

El colombiano consiguió su primera victoria en el Giro de Italia 2022 en la etapa 17; un año después, en la misma competencia, conquistó la etapa 19. En 2024 sumó una victoria en París-Niza y terminó décimo en el Tour de Francia, mientras que en 2025 consiguió su primer título en una vuelta por etapas al ganar la Vuelta a la Comunidad Valenciana.

En esta edición de La Vuelta 2026, Buitrago ha encontrado protagonismo en la montaña al terminar tercero en Calar Alto, segundo en la Sierra de La Pandera y en Peñas Blancas. Después de la llegada de hoy, durante una entrevista para La Vuelta, reconoció la frustración por haber quedado nuevamente cerca del triunfo.

Con dos etapas todavía por disputar, el colombiano mantiene como objetivo conseguir una victoria de etapa en esta edición.

¿Qué sigue para las siguientes etapas?

Después de la etapa 19, Enric Mas sigue manteniendo el maillot rojo con una ventaja de 1:37 sobre Primož Roglič y de 3:01 sobre Félix Gall.

Este sábado 12 de septiembre se disputará la etapa 20 entre La Calahorra y el Collado del Alguacil. La jornada tendrá un recorrido de 186.8 kilómetros y un perfil de montaña, con varios ascensos antes del final en alto.

La etapa 20 será la antepenúltima etapa de La Vuelta a España 2026 y una de las últimas oportunidades para que los corredores de la clasificación general intenten modificar sus posiciones antes del cierre de la competencia.