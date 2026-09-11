Embajada Británica celebra llegada de Rebeca Bernal a la Women's Super League

El futbol femenil mexicano ha dado un paso enorme con la incorporación de Rebeca Bernal al Manchester United. La defensa se convirtió en la primera mexicana en jugar en Inglaterra, algo que se celebra desde nuestro país.

Durante el anuncio de la llegada del trofeo de la Premier League a México, la embajadora adjunta del Reino Unido, Rachel Brazier, compartió para Excélsior su felicidad de ver una jugadora mexicana.

"Realmente es un sueño, vengo de una familia que le gusta el futbol. Rebeca, jugando en la Women's Super League y haciéndolo en el Manchester United, es un sueño cumplido. Por favor, que llegues mas mexicanas junto con Rebeca", señaló.

De igual manera, la embajadora reveló que le encantaría ver a más jugadoras mexicanas en Inglaterra y refirió que su país deberá de trabajar en conjunto con México para ayudar a que el futbol femenil crezca más.

Lo que hemos visto en Inglaterra es que es un enfoque de todos, del sector privado, del gobierno, del sistema de deportes. Creo que lo mas importante es dar el espacio para que las mexicanas puedan tener las mismas oportunidades", afirmó en primera instancia.

Y añadió que "este deporte, lo que ofrece es un cambio de vida y oportunidad para desarrollar su potencial. Las escuelas, los equipos y as autoridades deben de dar también ese impulso a este deporte tan bonito".

Por último, y ante la felicidad que le generó ver el fichaje de Bernal, Rachel le mandó un mensaje a la mexicana, donde le externo todo el éxito el Inglaterra.

Ojalá que disfrute esta oportunidad y que también comparta esos momentos tan especiales con las mejores jugadoras del mundo. Y que traiga eso a México para que sea una fuerza en el futbol femenil internacional", sentenció.

México recibe el trofeo de la Premier League

Con el objetivo de promover el trabajo en conjunto entre México e Inglaterra de cultura y deporte, en la embajada británica se hizo presente el trofeo de la Premier League.

La copa que hace una temporada levantó el Arsenal, estará en territorio nacional hasta el 13 de septiembre, sin embargo, se promoverá mas eventos a futuro para que los mexicanos puedan disfrutar de este momento único.