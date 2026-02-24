"Provocador serial": Exárbitro argentino estalla contra Vinícius y la "burrada" de UEFA

La polémica tras el duelo entre el Benfica y el Real Madrid sigue candente a la espera del partido de regreso de la ronda de playoffs de este miércoles en la Liga de Campeones de Europa. La sanción provisional impuesta al argentino Gianluca Prestianni, acusado de insultos racistas contra Vinícius Jr., ha provocado una reacción desde Argentina, encabezada por el exárbitro internacional Javier Castrilli quien ha acusado al brasileño de doble moral.

El excolegiado, apodado en su época como "El Sheriff" por su mano dura, no se guardó nada al utilizar sus redes sociales para cuestionar tanto la integridad del delantero brasileño como el criterio jurídico del organismo europeo, la UEFA, quienes sin concluir la investigación sobre lo sucedido en el partido de ida ha decidido otorgar una suspensión que impide, al menos por ahora, que Prestianni juegue este miércoles.

Sus declaraciones han encendido el debate sobre los límites de la provocación en el fútbol y la validez de las sanciones basadas en presunciones.

Un ataque frontal: "Provocador serial" y "Engendro woke"

Castrilli centró su primer ataque directamente en la figura de Vinícius Jr., a quien acusó de ser el verdadero motor de la discordia en los campos de juego. Sin matices, el exárbitro arremetió contra la actitud del atacante merengue, señalando que su comportamiento goza de una supuesta protección arbitral.

"Humilla, basurea, denigra, genera violencia este humano provocador serial, amparado en la impunidad que le brindan los árbitros pusilánimes, para luego victimizarse en una defensa a manos de la imbecilidad humana”, expresó el exárbitro antes de decir “Créanle a este engendro de los excesos woke”.

Para el argentino, el brasileño utiliza el racismo como una pantalla para ocultar sus constantes mofas al rival y al público, una postura que, según él, está siendo validada por un entorno cultural que prefiere la corrección política sobre la justicia deportiva.

Críticas a la UEFA: "Degradación y burradas jurídicas"

El foco de Castrilli no se detuvo en el jugador. El exárbitro calificó como "jurídicamente aberrante" la decisión de la UEFA de suspender a Prestianni sin que existan, a su juicio, pruebas concluyentes.

"¿A partir de ahora cualquiera puede acusar sin pruebas? Esa es la especie humana y el nivel de degradación que está sufriendo Europa... le llegó al fútbol", publicó y añadió diciendo que la decisión del organismo europeo deja un precedente negativo: "siguiendo la lógica implementada por la UEFA a partir de ahora los árbitros podrán expulsar del campo de juego a cualquier jugador acusado de haber insultado a un adversario... tremenda burrada...".

Dos burradas juntas de la UEFA: por un lado sanciona por presunción, sin pruebas objetivas y, por otro, por el contexto de los hechos, ampara la impunidad de la mofa, la incitación a la violencia producto de la provocación al público por parte de Vinícius”.

El Benfica ha decidido apelar la decisión, pero muchos consideran que la situación no quedará resulta para el miércoles y perderán a Prestianni.