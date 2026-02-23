Benfica explota contra la UEFA y apelará la suspensión de Prestianni por caso Vinícius

La UEFA dictó una sanción provisional contra el futbolista argentino Gianluca Prestianni, integrante del SL Benfica, lo que le impedirá participar en el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Campeones contra el Real Madrid este miércoles luego de que fuera acusado de insultos racistas sobre Vinícius Junior.

La resolución, emitida por el Organismo de Control, Ética y Disciplina (CEDB), surge tras las acusaciones de insultos denunciados por el delantero brasileño Vinícius Jr. en el encuentro de ida. El Real Madrid aportó pruebas días posteriores de la denuncia para demostrar que Prestianni se tapó la boca con su playera para tratar de evitar una sanción.

El organismo europeo fundamentó la medida en el Artículo 14 de su Reglamento Disciplinario, relativo al comportamiento discriminatorio. Según el informe preliminar del Inspector de Ética y Disciplina, la suspensión es de carácter inmediato, por lo que el jugador no podrá ser alineado este miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu.

La UEFA precisó que esta resolución es independiente de las determinaciones finales que se tomen una vez concluida la investigación. El proceso continúa abierto mientras se analizan las pruebas entregadas por ambos clubes el pasado jueves para esclarecer los incidentes ocurridos en el Estádio da Luz.

Comunicado del Benfica tras la suspensión de Prestianni

Tras conocerse la sanción, el club portugués fijó su postura oficial a través del siguiente comunicado de prensa en donde lamentó la decisión de un castigo cuando la investigación aún no se ha concluido.

“El Sport Lisboa e Benfica tomó conocimiento de la decisión de la UEFA de aplicar una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, en el marco de la investigación en curso relativa al incidente ocurrido en el partido frente al Real Madrid.

El club lamenta verse privado del jugador mientras el proceso aún está en investigación y apelará esta decisión de la UEFA, aunque difícilmente los plazos en cuestión tendrán algún efecto práctico para el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones”, dice el documento.

A pesar de la apelación anunciada por el equipo, la ausencia de Prestianni en el esquema del equipo luso es inminente. El protocolo contra el racismo fue activado por el colegiado François Letexier durante el partido de ida tras la denuncia de Vinícius Jr., quien señaló haber sido llamado “mono”.