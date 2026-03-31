¡Protesta mundial! Irán exhibe fotos de niños ante Infantino en amistoso contra Costa Rica

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha sido testigo de una imagen que podría repetirse en los Estados Unidos en el Mundial 2026 con la Selección de Irán luego de que este martes el equipo asiático realizó una nueva protesta por los ataques de Israel, ahora en un partido amistoso contra la Selección de Costa Rica.

Irán transformó el campo de juego en Antalya, Turquía, en un escenario de protesta internacional. Antes del pitazo inicial, y ante la mirada de Infantino, los jugadores y el cuerpo técnico —encabezado por Amir Ghalenoei— sostuvieron fotografías de niños fallecidos en recientes ataques aéreos atribuidos a las fuerzas de Estados Unidos e Israel.

Las imágenes del partido, que era a puerta cerrada, han dado rápidamente la vuelta al mundo, especialmente porque se dan tan solo unos días después de que el presidente de la FIFA volvió a negar que pueda trasladar los juegos de Irán a territorio mexicano ante la petición del propio país competidor, luego de las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha mandado el mensaje de no poder asegurar la seguridad de la selección asiática.

El presidente Gianni Infantino ha sido testigo de las protestas contra Irán, selección a la que le niega cambiar sus juegos a México a pesar de las advertencias de Donald Trump. AFP

Mientras entonaban su himno nacional, los futbolistas de Irán buscaron visibilizar el costo humano del conflicto bélico que atraviesa su región. En lo deportivo, Irán se impuso con un contundente 5-0.

El precedente de Nigeria: Mochilas contra el olvido

Esta no es la primera manifestación del equipo durante esta ventana de preparación para el Mundial 2026. Días antes, en su duelo frente a Nigeria en Belek, los seleccionados iraníes protagonizaron un acto igualmente emotivo al portar brazaletes negros y cargar mochilas escolares de colores en sus manos.

Dicha protesta fue un tributo directo a las víctimas del bombardeo a la escuela primaria Shajareh Tayyebeh el pasado 28 de febrero, un ataque que cobró la vida de más de 175 personas, la mayoría de ellas niñas y maestros. Según la federación iraní, el gesto buscó expresar solidaridad con las familias afectadas por un misil que, según sus informes, fue lanzado por fuerzas estadounidenses, un señalamiento que Washington aún mantiene bajo investigación sin aceptar responsabilidad oficial.

Irán sigue su preparación lejos de su territorio, como una selección errante. Mientras que FIFA condenó a Rusia por su invasión a Ucrania suspendiendo sus representaciones en torneos, Infantino otorgó el primer premio de la paz del organismo rector del fútbol a Donald Trump.