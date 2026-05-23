Llegar invicto al Mundial 2026 será clave para la Selección Mexicana: Luis Romo

El mediocampista Luis Romo quiere a la afición contenta. Es consciente de las críticas que rodean a la Selección Mexicana, sobre todo por la segunda mitad del año pasado, con una serie de hasta seis juegos sin ganar.

“Tenemos que conectar a la gente con nosotros y si se sienten identificados, vamos a llegar en buen momento, todos quieren llegar bien, será mejor que se mantenga el invicto del 2026 y con eso la gente estará mejor y será bueno para nuestro papel acá en el Mundial”.

Tras la victoria de la Selección Mexicana ante Ghana (2-0), en el Estadio Cuauhtémoc, Luis Romo valoró el trabajo que se ha hecho desde la concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CA) y bajo las órdenes del seleccionador Javier Aguirre.

“Momentos de encontrar volumen de juego, se viene una competición importante, la idea plasmada en el campo es buen ejercicio para todo loque viene.

“Todo eso que se habla fuera, Javier te da seguridad, te hace que estés centrado en lo que corresponde y ayuda a disfrutarlo, a entender que estamos en proceso de encontrar nuestra mejor versión para el Mundial”, presumió el futbolista de 30 años.

Parte de la quinteta de Chivas que conforma la actual concentración del Guadalajara, Luis Romo también se refirió al crecimiento individual y de las variantes dentro del sector medio de la cancha.

“Creo que en mi carrera me beneficia adaptarme pronto cubrir posiciones de pocas personas, favorece, hay que aprovechar y en disposición de lo que se necesite”.

Sobre el duelo de anoche contra Ghana, Luis Romo también agregó que “la altura que te da Puebla, la Ciudad de México ayudan, empezar a adaptarnos a la altura, el equipo respondió los 90 minutos y es importante”.

La Selección Mexicana aprovechará la mañana de este sábado para trabajos regenerativos en Puebla. Posteriormente regresará a la Ciudad de México, al CAR. En el calendario tricolor quedan dos juegos amistosos, contra Australia (30 de mayo, Rose Bowl de Pasadena, California) y ante Serbia (4 de junio, en Toluca).