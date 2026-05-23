La felicidad está en Chivas y con Selección Mexicana, confiesa Brian Gutiérrez

Tras mostrar su valía con gol ante Ghana (2-0) y una buena actuación anoche en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Brian Gutiérrez reafirmó su acierto de jugar en México

“Me siento bien acá, siempre un orgullo, un privilegio, me siento muy cómodo y se refleja”, destacó el volante de la Selección Mexicana.

Brian Gutiérrez, nacido en Chicago, Illinois, no tardó en destaparse con el Guadalajara ni con la Selección. Suma seis apariciones y dos goles con el representativo nacional, ha sido una de las gratas sorpresas en la baraja de jugadores que militan en la Liga MX.

“La verdad que mi esfuerzo me ayuda mucho, mi futbol y lo que aporto, quiero hacer las cosas bien, ando muy feliz acá”.

En el entusiasmo del triunfo contra Ghana, Brian Gutiérrez narró parte de la experiencia de abrir el marcador apenas con un minuto de partido.

“Recuperé el balón, el portero estaba afuera y gracias a Dios fue gol”.

Cuestionado sobre su arribo al Guadalajara y por el cambio de federación, Brian Gutiérrez comentó que los “tiempos de Dios son perfectos, vine a Chivas y a la Selección, es algo que Dios me ha puesto y es muy bonito”.

Optimismo en el mejor momento para Brian Gutiérrez, luego de acudir al llamado de selección una vez finalizada la fase regular del Clausura 2026. Eso implicó que él, junto con Luis Romo, Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Armando González fueran ajenos a la Liguilla, en la que Chivas cayó en semifinales.

En el Clausura 2026, su primer torneo de Liga MX, Brian Gutiérrez disputó 17 partidos, nueve de titular, y marcó dos goles.