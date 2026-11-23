Tras la consagración de terminar en primer lugar del Apertura 2026, la afición rojiblanca vuelve a ilusionar de que el Guadalajara pueda conseguir el título este torneo.

Sin embargo, este presente no es casualidad. Es el resultado del trabajo constante de Gabriel Milito, quien desde su llegada en mayo de 2025 ha transformado a un equipo irregular en uno de los más consistentes del futbol mexicano.

Con Milito, Chivas oficializa su mejor año natural en la era de los torneos cortos MEXSPORT

El balance de Gabriel Milito con Chivas

La llegada de Milito en mayo de 2025 generó dudas y críticas. Se cuestionó la contratación de “otro argentino”, se le comparó con el caso de Fernando Gago y se puso en duda su conocimiento de la institución.

El arranque del Apertura 2025 fue complicado: malos resultados iniciales, eliminación temprana en la Leagues Cup y el equipo rondando la parte baja de la tabla, lo que alimentó la presión. La directiva, sin embargo, apostó por la continuidad y el proceso.

En el Apertura 2025, el Rebaño terminó en el 6º lugar con 29 puntos (tras una recuperación notable: 21 puntos de los últimos 24 posibles y siete victorias en los últimos ocho partidos).

Clasificó de manera directa a la Liguilla y cayó en Cuartos de Final ante Cruz Azul (empate 0-0 en el Akron y derrota 3-2 en la vuelta). Fue el primer paso de un proyecto que empezó a mostrar identidad y solidez.

El Clausura 2026 marcó un salto de calidad. Chivas sumó 36 puntos, su mejor registro histórico en un torneo corto, y terminó en el 2º lugar, con un balance de 11 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Fue la segunda mejor ofensiva y defensiva del torneo. Llegó a las Semifinales, donde nuevamente Cruz Azul lo eliminó (2-2 en la ida y 2-1 en la vuelta).

En el Apertura 2026, Milito llevó al Guadalajara al 1er lugar con 33 puntos (nueve victorias, siete partidos consecutivos sin perder y la mejor condición de local del torneo).

Terminó como la mejor defensa de la Liga MX con sólo 15 goles recibidos y siete porterías en cero, invicto de visita y con un +12 de diferencia de goles. Clasificó como superlíder por primera vez en 15 años y enfrenta a Pachuca en Cuartos de Final.

Entre el Clausura y el Apertura 2026 sumó 69 puntos, récord de año natural en la era de torneos cortos. En tres torneos consecutivos clasificó a la Liguilla, mejoró sus posiciones y consolidó un estilo reconocible.

El balance de Milito es claro: de un inicio lleno de cuestionamientos a un proyecto que ha devuelto la competitividad y la ilusión al Rebaño. Ahora, con el liderato en el bolsillo, el desafío es convertir esa regularidad en el título que tanto anhela la afición.