Prisca Awiti llegó a la NBA en México. La medallista olímpica pasó inadvertida entre los aficionados

La afición mexicana se dio cita en la Arena Ciudad de México para presenciar el partido número 35 de la NBA en el país. Entre los invitados especiales destacó la presencia de Prisca Awiti, medallista olímpica mexicana, quien llegó al inmueble horas antes del encuentro entre los Denver Nuggets y los Indiana Pacers.

La judoca apareció en el acceso principal mientras buscaba a una persona que le permitiera ingresar. Su imagen contrastaba con la que el público está acostumbrado a ver sobre el tatami: lucía un elegante atuendo blanco, un maquillaje impecable y una apariencia muy distinta a la de la atleta de alto rendimiento que conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Durante unos instantes, Awiti habló sobre su gusto por el basquetbol, aunque reconoció que no tenía un favorito para el partido.

— No sé quiénes juegan, pero tú dime quién va a ganar.

— Tú observa a Nikola Jokić, de los Denver Nuggets. Ahí está.

Después de ese breve intercambio, Prisca encontró a la persona que buscaba y entró a la Arena Ciudad de México, todavía con un par de horas de anticipación para el inicio del encuentro.

La medallista olímpica fue una de las invitadas especiales de una tarde que también reunió a decenas de influencers. Varios llegaron con una chamarra conmemorativa del partido de la NBA en México, como parte de las actividades alrededor del evento.

Lo curioso fue que, pese a encontrarse entre tanta gente, Awiti pasó prácticamente inadvertida. Los aficionados que coincidieron con ella no se acercaron a pedirle una fotografía ni parecieron reconocer a la deportista que hizo historia para México en París 2024. Sin su judogi y lejos del escenario olímpico, la subcampeona olímpica disfrutó de una faceta distinta: la de aficionada al basquetbol.