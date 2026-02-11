El primer partido de Nicolás Ibáñez con Cruz Azul sería ante los Tigres

Agarrados de las manos como si fuera una actividad en la escuela, Nicolás Ibáñez y el resto de sus compañeros afinan los últimos detalles previo al duelo de este jueves ante el Vancouver Whitecaps. El plantel se reúne en el circulo del campo. Hay risas, intensidad y ciertas sensaciones de confianza. Todo eso se los transmite Nicolás Larcamón.

Lejos de una preocupación por la demora de los refuerzos, el cuerpo técnico lo asimila con tranquilidad de que por fin tienen las armas para competir. Cruz Azul abrió este miércoles las puertas a los medios de comunicación para presenciar los primeros entrenamientos de Nicolás Ibáñez como futbolista de La Máquina. El delantero ya trabajó al parejo del grupo y arranca su proceso de adaptación con el equipo celeste.

La práctica incluyó toque de balón, trabajo táctico y futbol en espacios reducidos. Se observó intensidad, pero también un ambiente positivo tras las recientes incorporaciones. Ibáñez se mostró participativo, atento a las indicaciones del cuerpo técnico y en constante comunicación con sus nuevos compañeros. Christian Ebere, el otro refuerzo, también se integró con naturalidad al grupo.

Aunque Ibáñez ya está registrado y habilitado para disputar la Concachampions, la intención sería llevarlo con calma en lo físico y futbolístico. Por ello, el escenario más probable para verlo sumar sus primeros minutos sería el domingo en la Liga MX, nada menos que ante los Tigres, su exequipo, en un duelo que tendría un tinte especial para el atacante.

Cruz Azul anunció a Nicolás Ibáñez como refuerzo. Foto de X: @CruzAzul

En lo inmediato, Cruz Azul se enfoca en cerrar la serie de vuelta este jueves ante Vancouver. La Máquina llegará al Estadio Cuauhtémoc con una ventaja de 3-0 en el global, resultado que le permite manejar el trámite, aunque sin caer en excesos de confianza.

Ibáñez fue registrado con el dorsal 7, un número de peso en la institución, y junto a Ebere amplía el abanico ofensivo del plantel. Con ambos refuerzos ya trabajando al parejo, Cruz Azul fortalece su ataque para afrontar un calendario exigente y buscar protagonismo tanto en Concachampions como en la Liga MX