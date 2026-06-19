Presidente de FIFA felicita a la afición mexicana tras fiesta en el Ángel de la Independencia por el Mundial 2026

El futbol volvió a convertir una ciudad en una fiesta. Horas después del triunfo de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, dedicó un mensaje especial a la afición mexicana, acompañándolo con una imagen del Ángel de la Independencia completamente lleno de seguidores que salieron a celebrar.

Una vez más se demuestra que el futbol nos une. ¡Mi reconocimiento y felicitación a la extraordinaria afición mexicana!”, escribió Infantino en sus redes sociales.

La fotografía elegida por el dirigente de FIFA mostró uno de los símbolos más importantes de la capital mexicana convertido en escenario de celebración. El Ángel de la Independencia recibió a miles de aficionados que llegaron para festejar una victoria que dejó al Tricolor como líder del Grupo A del Mundial 2026.

La noche en Guadalajara había terminado con tensión. México venció 1-0 a Corea del Sur con un gol de Luis Romo, pero el momento que terminó de encender la emoción llegó en los últimos minutos, cuando el arquero Raúl Rangel apareció con una atajada que evitó el empate y provocó el grito de más de 120 millones de mexicanos que siguieron el partido.

México amarró el Grupo A

El resultado dejó a la Selección Mexicana con seis puntos, una marca perfecta después de dos partidos, y aseguró matemáticamente el primer lugar del sector. Ningún rival puede desplazar al equipo dirigido por Javier Aguirre debido al triunfo directo sobre Corea del Sur.

La celebración se trasladó entonces al corazón de la Ciudad de México. El Ángel de la Independencia, escenario tradicional de los grandes festejos deportivos nacionales, volvió a llenarse de camisetas verdes, banderas y cánticos.

Para los aficionados, la victoria no sólo significó avanzar a la siguiente ronda del torneo, sino recuperar la ilusión de una selección que ahora tendrá un camino favorable en casa.

El liderato del Grupo A le permite a México permanecer en la capital mexicana durante la siguiente fase. El Tricolor disputará los 16avos de final en el Estadio Ciudad de México y, en caso de avanzar, también tendría la posibilidad de jugar los Octavos de Final en el mismo escenario.

Mientras México celebra, el resto del grupo mantiene la pelea abierta. Corea del Sur, República Checa y Sudáfrica todavía buscan uno de los boletos disponibles para avanzar a la siguiente ronda del primer Mundial con 48 selecciones.

La escena del Ángel de la Independencia resumió el impacto que puede generar un Mundial en un país anfitrión. Una victoria en la cancha de Guadalajara terminó provocando una celebración en el centro de la capital y un mensaje desde la máxima autoridad del fútbol mundial.

Infantino quiso reconocer justamente eso: que detrás de cada resultado hay millones de historias, emociones y una afición que convierte un partido de 90 minutos en un momento colectivo.