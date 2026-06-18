VIDEO: Miles de aficionados se apoderan del Ángel de la Independencia tras victoria de México

Con gol de Luis Romo, México derrotó 1-0 a Corea del Sur y consiguió su boleto a 16avos de Final como líder del Grupo A, por lo que miles de aficionados tomaron posesión del Ángel de la Independencia para celebrar la clasificación Tricolor.

Con más de 45,000 aficionados en el Estadio Guadalajara, el conjunto de Javier Aguirre logró imponer condiciones ante Corea del Sur, sumando su segundo triunfo al hilo en la justa veraniega y adueñándose del liderato a pesar de que aún resta el partido ante Chequia del próximo miércoles 24 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Con el resultado obtenido, luego de una atajada de Raúl Rangel que hizo vibrar a más de 120 millones, los aficionados acudieron al epicentro de la capital mexicana para reunirse en el Ángel de la Independencia y celebrar los 6 puntos en el Mundial 2026 que no moverán al Tri del primer sitio en el sector.

El triunfo llena de ilusión a los aficionados que esperarán al partido ante Chequia del miércoles 24 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, donde oficialmente cerrará la Fase de Grupos dentro del sector al que pertenece el Tri de Javier Aguirre.

Corea del Sur, Chequia y Sudáfrica mantienen sus esperanzas de unirse entre los 32 equipos que disputen la Segunda Ronda, compromisos que se disputarán a 90 minutos y, en caso de empate, el compromiso se extenderá hasta los Tiempos Extra y tanda de penales en caso de ser necesario.

El triunfo de México y el liderato del Grupo A representa que Javier Aguirre y compañía no saldrán de la Ciudad de México para los Dieciseisavos de Final y, en caso de ganar, los Octavos de Final también los disputarían en el estadio tres veces mundialista, por lo que en las siguientes 3 semanas, el Tri no se movería de la capital nacional.

BFG