EU vs Australia, EN VIVO, Grupo D del Mundial 2026
Acciones del partido entre las selecciones de Estados Unido y Australia, correspondiente al Grupo D del Mundial 2026
¡¡¡¡¡¡Goooool de EU!!!!! Sergino Dest mandó un disparo que fue desviado y Alex Freeman aprovechó su posición para marcar el segundo con un remate de cabeza, tras una posición que requirió ayuda del VAR
La jugada se revisa con la ayuda del VAR
¡Gol anulado para EU por fuera de juego!
El partido se detiene por un choque de cabezas entre Engstler y Freeman
¡Amarilla para Alessandro Circati! Dejó un 'recuerdito' y el árbitro lo amonestó
Tras la pausa de hidratación, EU sigue con el dominio
¡Se salvó EU! Servicio peligroso por la banda derecha que Freeman mandó a tiro de esquina
La presión alta de EU provoca errores australianos
¡El primer amonestado! Jordan Bos ve la amarilla por dar un manotazo en la cara
¡¡¡¡¡Autogol de Australiaaaa!!!!! Qué potencia la de Folarin Balogun, se llevó a su marcador por la banda izquierda, dio punterazo y Cameron Burguess desvió a propia puerta
¡Se salvó de la amarilla! Mathew Leckie buscó despejar el balón, pero le dio una patada a Tyler Adams
Todavía no se cumplía el minuto de juego y Mohamed Toure mandó un remate potente que atajó Mat Freese