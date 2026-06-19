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EU vs Australia, EN VIVO, Grupo D del Mundial 2026

Acciones del partido entre las selecciones de Estados Unido y Australia, correspondiente al Grupo D del Mundial 2026

Por: Arturo López

Acciones del partido entre las selecciones de Estados Unido y Australia, correspondiente al Grupo D del Mundial 2026
Acciones del partido entre las selecciones de Estados Unido y Australia, correspondiente al Grupo D del Mundial 2026Reuters y generada por IA
EU vs Australia, Mundial 2026
EU
20
Australia
EU vs Australia, Mundial 2026
1er. tiempo
44'

¡¡¡¡¡¡Goooool de EU!!!!! Sergino Dest mandó un disparo que fue desviado y Alex Freeman aprovechó su posición para marcar el segundo  con un remate de cabeza, tras una posición que requirió ayuda del VAR

43'

La jugada se revisa con la ayuda del VAR

43'

¡Gol anulado para EU por fuera de juego!

38'

El partido se detiene por un choque de cabezas entre Engstler y Freeman

Australia se defiende con todo y con todos en su área
Australia se defiende con todo y con todos en su áreaReuters
31'

¡Amarilla para Alessandro Circati! Dejó un 'recuerdito' y el árbitro lo amonestó

28'

Tras la pausa de hidratación, EU sigue con el dominio

Así celebraron los aficionados el gol de EU en Los Ángeles
Así celebraron los aficionados el gol de EU en Los ÁngelesReuters
22'

¡Se salvó EU! Servicio peligroso por la banda derecha que Freeman mandó a tiro de esquina

20'

La presión alta de EU provoca errores australianos

13:17 Hrs
Así fue el autogol de Australia
Así fue el autogol de AustraliaReuters
15'

¡El primer amonestado! Jordan Bos ve la amarilla por dar un manotazo en la cara

10'

¡¡¡¡¡Autogol de Australiaaaa!!!!! Qué potencia la de Folarin Balogun, se llevó a su marcador por la banda izquierda, dio punterazo y Cameron Burguess desvió a propia puerta

7'

¡Se salvó de la amarilla! Mathew Leckie buscó despejar el balón, pero le dio una patada a Tyler Adams

EU domina, pero ya se llevó un susto de Australia al principio del partido
EU domina, pero ya se llevó un susto de Australia al principio del partidoReuters
4'EU tiene la posesión del balón y lo circula de lado a lado para tratar de abrir un espacio
1'¡¡¡Susto para EU!!!

Todavía no se cumplía el minuto de juego y Mohamed Toure mandó un remate potente que atajó Mat Freese

¡¡¡Inicia el partido!!!
Se realiza la ceremonia de los Himnos Nacionales
Así salen EU y Australia a la cancha del Estadio Seattle
Así salen EU y Australia a la cancha del Estadio SeattleCaptura de pantalla
Un triunfo de cualquiera de los dos les convertiría en claros favoritos para asegurarse un camino más favorable en la fase eliminatoria
Estados Unidos y Australia llegan empatados en lo más alto del Grupo D, tras la sorprendente victoria 2-0 de los Socceroos sobre Turquía
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre las selecciones de Estados Unidos y Australia, correspondiente al Grupo D del Mundial 2026!

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