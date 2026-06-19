EU vs Australia, EN VIVO, Grupo D del Mundial 2026

¡¡¡¡¡¡Goooool de EU!!!!! Sergino Dest mandó un disparo que fue desviado y Alex Freeman aprovechó su posición para marcar el segundo con un remate de cabeza, tras una posición que requirió ayuda del VAR

La jugada se revisa con la ayuda del VAR

¡Gol anulado para EU por fuera de juego!

El partido se detiene por un choque de cabezas entre Engstler y Freeman

Australia se defiende con todo y con todos en su área

Australia se defiende con todo y con todos en su área Reuters

¡Amarilla para Alessandro Circati! Dejó un 'recuerdito' y el árbitro lo amonestó

Tras la pausa de hidratación, EU sigue con el dominio

Así celebraron los aficionados el gol de EU en Los Ángeles

Así celebraron los aficionados el gol de EU en Los Ángeles Reuters

¡Se salvó EU! Servicio peligroso por la banda derecha que Freeman mandó a tiro de esquina

¡El primer amonestado! Jordan Bos ve la amarilla por dar un manotazo en la cara

¡¡¡¡¡Autogol de Australiaaaa!!!!! Qué potencia la de Folarin Balogun, se llevó a su marcador por la banda izquierda, dio punterazo y Cameron Burguess desvió a propia puerta

¡Se salvó de la amarilla! Mathew Leckie buscó despejar el balón, pero le dio una patada a Tyler Adams

EU domina, pero ya se llevó un susto de Australia al principio del partido

EU domina, pero ya se llevó un susto de Australia al principio del partido Reuters

EU tiene la posesión del balón y lo circula de lado a lado para tratar de abrir un espacio

4' EU tiene la posesión del balón y lo circula de lado a lado para tratar de abrir un espacio

Todavía no se cumplía el minuto de juego y Mohamed Toure mandó un remate potente que atajó Mat Freese

Se realiza la ceremonia de los Himnos Nacionales

Se realiza la ceremonia de los Himnos Nacionales

Así salen EU y Australia a la cancha del Estadio Seattle

Así salen EU y Australia a la cancha del Estadio Seattle Captura de pantalla

Un triunfo de cualquiera de los dos les convertiría en claros favoritos para asegurarse un camino más favorable en la fase eliminatoria

Un triunfo de cualquiera de los dos les convertiría en claros favoritos para asegurarse un camino más favorable en la fase eliminatoria

Estados Unidos y Australia llegan empatados en lo más alto del Grupo D, tras la sorprendente victoria 2-0 de los Socceroos sobre Turquía

Estados Unidos y Australia llegan empatados en lo más alto del Grupo D, tras la sorprendente victoria 2-0 de los Socceroos sobre Turquía