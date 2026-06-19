Luis Romo, el brujo del Tri: predijo su gol y clasificó a México como líder de grupo

Hay goles que se celebran. Hay otros que se recuerdan. El de Luis Romo contra Corea del Sur pertenece a una categoría todavía más extraña, los que parecen escritos antes de suceder.

Horas antes de que el balón comenzara a rodar en Guadalajara, el mediocampista de la Selección Mexicana ya tenía una corazonada. No se la contó a un compañero ni a Javier Aguirre. Se la compartió a la persona que más confianza le inspira: su esposa, María Fernanda.

Romo estaba convencido de que anotaría. Lo que no podía saber era que aquella intuición terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más importantes para México en la fase de grupos del Mundial 2026.

Su gol significó la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur, aseguró el boleto a la siguiente ronda y dejó al Tricolor como solitario del Grupo A. Fue un tanto que valió mucho más que tres puntos.

Después del partido, el propio futbolista reveló en redes sociales la conversación previa con su esposa, una prueba de que la historia había comenzado mucho antes del silbatazo inicial.

Qué hermosa mi amor, me encantas”, le dice Romo a Fernanda, quien le contesta: “tengo muchas ganas de llorar”, a lo que el futbolista de Chivas le responde: “Yo también mi amor. Prepárate para tu gol, voy a meter gol vas a ver”, le escribió el futbolista

La imagen rápidamente se volvió viral. No todos los días un jugador anuncia un gol antes de marcarlo. Mucho menos cuando ese gol termina definiendo el destino de una selección mundialista.

El festejo más especial de Luis Romo

Cuando el árbitro decretó el final del encuentro, Romo no corrió hacia el vestidor ni buscó las cámaras. Su destino estaba en las tribunas.

El mediocampista se dirigió directamente hacia María Fernanda para abrazarla y besarla en una de las escenas más emotivas de la noche en el Estadio Guadalajara.

Mientras los aficionados celebraban la clasificación mexicana, Romo compartía el momento con la persona que había escuchado primero aquella predicción convertida en realidad.

Más tarde publicó una serie de fotografías y videos que incluían el gol, el festejo, la conversación previa y el reconocimiento como Jugador Más Valioso del encuentro.

"Qué hermoso vivir todo esto a tu lado mi amor. Te amo tanto mi vida. Muchas gracias por sostenerme a cada momento y por confiar en mí", escribió el futbolista.

De criticado a héroe mundialista

Durante los últimos años, el mediocampista ha sido uno de los jugadores más cuestionados de la Selección Mexicana. Su rendimiento generó debates constantes y su presencia en las convocatorias fue puesta en duda por un sector de la afición.

Sin embargo, en Guadalajara escribió uno de los capítulos más importantes de su carrera con la camiseta nacional. Su actuación le valió el reconocimiento como MVP del partido y confirmó su importancia dentro del esquema de Javier Aguirre.