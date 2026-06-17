Gianni Infantino hace su "representante" a Jorge Campos para el México-Corea del Sur

Jorge Campos. ¿Quién más? El legendario portero de la Selección Mexicana subió un video en su cuenta de X en el que anunció, junto Gianni Infantino, que asistirá al encuentro entre México y Corea del Sur en representación del presidente de la FIFA.

El propio Infantino lo anunció. Primero, Campos dijo: "Mañana voy a ir al palco de presidente, voy a representarlo".

Infantino, a su vez, señaló: "Mañana, oficialmente, mi representante, porque no puedo ir al México-Corea, en Guadalajara, pero va mi representante el grande, inmenso, Jorge Campos. Leyenda, increíble".

Y Campos remató: "Ya escucharon, estaré en la silla del presidente, pero es muy difícil ser presidente. No sé si vaya..."

La química y cercanía entre Jorge Campos y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, suele ser motivo de curiosidad para los aficionados mexicanos. Aunque a menudo se percibe como una amistad personal, la realidad es que su relación se cimenta en una dinámica institucional y de respeto profesional que comenzó formalmente en el verano de 2018.

Campos e Infantino, amistad surgida en el Kremlin

La relación no surgió de encuentros casuales, sino de una invitación oficial de alto nivel durante la Rusia 2018. En julio de ese año, Gianni Infantino organizó una reunión exclusiva en el Kremlin de Moscú para celebrar el éxito de la organización del torneo.

Infantino y George Weah, en el Estadio Los Ángeles. Reuters

En este evento, Jorge Campos fue convocado como una leyenda del futbol mexicano, compartiendo la mesa con figuras de la talla de Diego Forlán, Marco van Basten, Lothar Matthäus y Peter Schmeichel, además de la presencia del presidente ruso, Vladímir Putin.

Más que una amistad íntima, la buena relación responde al protocolo de la FIFA con sus embajadores. Para la FIFA, Campos es una figura histórica del balompié que ayuda a dar prestigio a los eventos organizados por el organismo.

Desde el Mundial de Rusia, Campos ha sido una pieza recurrente en las actividades de relaciones públicas de la FIFA. Su buena relación con Infantino es, en esencia, la de un líder global del futbol interactuando con una de sus leyendas más icónicas, garantizando que el Brody mantenga su relevancia en los círculos más altos del deporte internacional.