Liderato, sí; excelencia, no

Señoras y señores, en la tierra de los mariachis volvió a sonar el Cielito lindo a todo pulmón. México consiguió una victoria fundamental ante Corea del Sur, aseguró su clasificación como líder del Grupo A y su pase perfecto a dieciseisavos de final: dos partidos, dos triunfos y seis puntos. ¡La afición está feliz!

El único gol del encuentro llegó apenas iniciada la segunda mitad. Cuando la jugada parecía terminada, Romo aprovechó un error monumental del guardameta coreano para empujar el balón al fondo de las redes. Un gol que pareció un auténtico regalo de Corea para México.

Fue un partido de contrastes. Durante gran parte del primer tiempo, Corea tuvo el control del juego, dominó la posesión y logró incomodar a la Selección Mexicana, que mostró carencias en el juego colectivo. Sin embargo, con el paso de los minutos, el equipo de Javier Aguirre fue creciendo y terminó siendo superior, generando las ocasiones más claras de peligro.

En la recta final, los asiáticos evidenciaron desgaste físico. México decidió replegar líneas para proteger la ventaja, aunque nunca dejó de atacar y estuvo cerca de ampliar la diferencia en un par de oportunidades. Debutó el Chino Huerta, quien ingresó en los minutos finales.

Cuando parecía que el empate estaba asegurado, apareció Raúl Rangel. Al minuto 86 realizó una espectacular atajada para evitar un gol que parecía inevitable. El guardameta Rangel fue decisivo y terminó convertido en uno de los héroes de la noche. El otro, Erik Lira, corrió, equilibró el mediocampo, presionó, mostró personalidad y liderazgo marcando la diferencia.

Más allá del resultado, México deja sensaciones encontradas. El triunfo es muy valioso y acerca al equipo a un camino más favorable en la siguiente ronda, pero el nivel futbolístico mostrado todavía parece insuficiente para competir de tú a tú con las grandes potencias. Corea tampoco ofreció una actuación brillante y, salvo algunos momentos aislados, generó pocas oportunidades reales de gol.

México llegó a este Mundial con dudas. Hoy tiene seis puntos, el liderato del grupo y la clasificación asegurada. Sin embargo, si aspira a soñar en grande, todavía tiene que mejorar, sobre todo en el ataque, debe de ser más contundente, necesita goles. Por ahora, el Azteca seguirá siendo su fortaleza. El objetivo está cumplido, pero las verdaderas pruebas apenas comienzan.

Estamos cerrando la primera semana del Mundial y las sorpresas no han faltado. Algunas selecciones llamadas a ser protagonistas han quedado a deber, mientras que otras, de las que poco se hablaba, están robándose los reflectores.

Dos equipos africanos han captado especialmente la atención. Cabo Verde logró un histórico empate 0-0 ante España, una de las grandes favoritas al título, gracias a un impecable orden defensivo y a la extraordinaria actuación de su portero, Vozinha. Y la República Democrática del Congo, que protagonizó una gran actuación al rescatar un empate frente a Portugal. No sólo le arrebató puntos a uno de los candidatos, sino que también dejó a Cristiano Ronaldo lleno de dudas.

África está dando mucho de qué hablar en este Mundial.