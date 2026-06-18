“Lo viví como una final”; el triunfo de México le aseguró cumplir un sueño

Javier no celebró el triunfo de México como cualquier aficionado. Para él significó mucho más que para la mayoría de los casi 100 mil seguidores que abarrotaron el FIFA Fan Fest de Monterrey.

Mientras miles festejaban el liderato de la Selección Mexicana en el Grupo A tras vencer a Corea del Sur, Javier celebraba algo todavía más personal: la confirmación de que el boleto que compró meses atrás para los dieciseisavos de final finalmente será para ver a México en una ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo.

Fue como una final para mí, fue cardíaco”, confesó todavía con la emoción reflejada en el rostro mientras mostraba en su teléfono la entrada que adquirió mucho antes de saber qué selección jugaría ese encuentro.

La apuesta había sido arriesgada.

Cuando compró el boleto, Javier confiaba en que la selección dirigida por Javier Aguirre lograría avanzar como líder de grupo y ocuparía ese lugar en el cuadro eliminatorio. Sin embargo, durante meses sólo tuvo fe. No hubo certezas hasta que el silbatazo final confirmó el triunfo mexicano.

Y es que aunque el único gol del encuentro llegó apenas iniciado el segundo tiempo, todavía quedaban largos minutos de sufrimiento.

Como millones de aficionados en todo el país, Javier vivió con nervios cada avance de Corea del Sur, cada balón que se acercó al área mexicana y cada minuto que parecía tardar una eternidad en consumirse. El alivio definitivo llegó cuando terminó el encuentro y la victoria quedó asegurada.

Entonces sí, pudo celebrar.

“Voy a cumplir el sueño de mi vida, voy a ver a México en dieciseisavos de final”, aseguró.

El boleto tuvo un costo de 14 mil 500 pesos, una cantidad considerable para cualquier aficionado, aunque él insiste en que terminó siendo una gran inversión.

“Vale cada peso, cada peso”, afirmó.

Lejos de arrepentirse por el gasto, Javier incluso considera que consiguió una ganga.

“Está regalado. Categoría uno, regalado”, dijo entre risas.

La forma en que reunió el dinero también arrancó carcajadas entre quienes escuchaban la historia.

Metí tarjetazo, que se preocupe el Javier que viene en tres meses, a ver cómo lo paga”.

La frase provocó sonrisas inmediatas, pero también reflejó lo que representa una Copa del Mundo para miles de aficionados. Para muchos, ver jugar a la Selección Mexicana en una instancia definitiva es una experiencia que no tiene precio y que justifica sacrificios que en cualquier otro contexto parecerían impensables.

Por lo pronto, Javier no piensa en fechas de corte ni en estados de cuenta. Tampoco en pagos mínimos.

Después de noventa minutos que vivió como una auténtica final, ya sabe que el boleto que compró a ciegas lo llevará exactamente al partido que soñó desde el primer día: uno de México en una ronda de matar o morir. Y eso, al menos por ahora, vale mucho más que 14 mil 500 pesos.

Ni un aficionado más; el Fan Fest llegó a su límite

La pasión por la Selección Mexicana llenó hasta el último rincón del FIFA Fan Fest de Monterrey.

Durante el primer tiempo del encuentro entre México y Corea del Sur, la empresa organizadora, Apodaca Group, informó que el recinto había alcanzado su capacidad máxima, por lo que ya no era posible permitir el acceso de más aficionados.

Miles de personas siguieron el partido desde el Parque Fundidora, donde la tensión fue creciendo conforme avanzaban los minutos y México defendía la ventaja que finalmente le aseguró el liderato del Grupo A.

Tras el silbatazo final, una parte de los asistentes abandonó el recinto, lo que permitió el ingreso de nuevos visitantes para disfrutar del concierto de Genitalica, encargado de cerrar una de las jornadas más concurridas que ha vivido el Fan Fest durante la Copa del Mundo en Monterrey.