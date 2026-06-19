Lamine Yamal se sincera: Neymar es su ídolo y Messi el mejor

Lamine Yamal se sinceró sobre quién es su ídolo y quién es el mejor jugador. Para el español, Neymar ocupa el primer puesto, pero se deshizo en elogios para Lionel Messi, previo al duelo entre España y Arabia Saudita en el Mundial 2026.

“Creo que en cada partido demuestra que es el mejor jugador de la historia. Si alguien tiene dudas es porque las busca, ahí no hay nada más que decir. Para mí es el mejor, obviamente, mi ídolo es Neymar porque me gusta verle jugar, pero Messi es el mejor, y no hay discusión de eso”, mencionó.

Lamine Yamal aseguró que Neymar es su ídolo AFP

El jugador del Barcelona dejó claro que no se obsesionará en la cancha, luego de que Kylian Mbappé y Messi marquen dos o tres goles porque su estilo de juego es otro y está centrado en disfrutar y ganar.

Lamine Yamal sabe que, si quiere ganar el Mundial, deberá de enfrentarse a los mejores, por lo que le dio igual encontrarse a España en los Dieciseisavos de final.

“Somos España y queremos jugar contra los mejores”, enfatizó.

Lamine Yamal consideró que si quiere ganar el Mundial, deberán enfrentarse a los mejores AFP

La selección de España completó su último entrenamiento en la Baylor School de Chattanooga antes de viajar a Atlanta, donde se entrenará este sábado con miras al duelo de este domingo contra Arabia Saudita. El jugador de 18 años consideró que no es el momento de jugar todo el partido.

“Tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar el partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera”, indicó en una entrevista con la televisión pública española.

Tras sufrir su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, Lamine Yamal disputó 25 minutos ante Cabo Verde.