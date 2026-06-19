Lula se burla de Neymar y lo llama el primer futbolista “home office” del Mundial

La paciencia de Brasil con Neymar parece agotarse incluso en los niveles más altos del poder.

Mientras la Canarinha intenta despegar en el Mundial 2026 tras un decepcionante empate frente a Marruecos, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidió sumarse al debate nacional sobre la presencia del astro brasileño en la convocatoria de Carlo Ancelotti.

Y lo hizo con una frase que rápidamente se convirtió en encabezado de noticias.

Neymar ni está jugando. Neymar es el primer convocado home office en el mundo”, dijo Lula durante un acto oficial en Belo Horizonte.

La ocurrencia provocó risas entre los asistentes, pero también reflejó una realidad incómoda para Brasil. Neymar fue incluido en la lista mundialista pese a que lleva semanas intentando recuperarse de diferentes problemas físicos y todavía no ha disputado un solo minuto en el torneo.

La situación resulta especialmente sensible porque Brasil no atraviesa su mejor momento futbolístico. El empate 1-1 ante Marruecos en el debut dejó más dudas que certezas y aumentó la presión sobre un equipo que llegó a Estados Unidos con la obligación de pelear por el título.

Lula explicó que el apodo de "futbolista home office" surgió después de leer comentarios en internet, aunque la frase terminó capturando perfectamente el sentimiento de una parte de la afición que observa cómo la máxima figura histórica de esta generación sigue lejos del campo.

¿Cuál es la situación de Neymar vs Haití?

La Confederación Brasileña de Futbol confirmó que Neymar no acompañó al equipo a Filadelfia para el partido contra Haití.

El atacante permaneció en Nueva Jersey para continuar con la etapa final de su recuperación física, una decisión que incrementó las dudas sobre cuándo podrá debutar en la Copa del Mundo.

Neymar no jugará contra Haití. AFP

La situación genera todavía más cuestionamientos porque el delantero del Santos apenas se incorporó a los entrenamientos colectivos esta semana y sigue sin ritmo competitivo.

Para muchos aficionados, la convocatoria de Neymar representa una apuesta de Ancelotti basada más en el prestigio del jugador que en su condición física actual.

Lula también bromeó con Messi

No fue la primera ironía mundialista del presidente brasileño.

Días antes, después de observar la brillante actuación de Lionel Messi en la goleada de Argentina sobre Argelia, Lula sorprendió a periodistas con otra ocurrencia.

“Estaba pensando en contratar a Messi para jugar en Brasil”, dijo entre sonrisas.

La broma llegó en contraste con el rendimiento mostrado por la selección brasileña y el protagonismo que ha tenido el capitán argentino en las primeras jornadas del torneo.

El comentario provocó reacciones inmediatas en redes sociales y terminó alimentando una narrativa incómoda para Brasil: mientras Messi sigue marcando diferencias a los 39 años, Neymar continúa atrapado en una lucha constante contra las lesiones.