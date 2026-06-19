Frentes Políticos / 19 de junio de 2026

1. Orgullo nacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo del triunfo de la Selección Mexicana de Futbol a 1-0 sobre su similar de Corea del Sur, felicitó al equipo dirigido por Javier Aguirre. Escribió en sus redes sociales: “Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México”. La mandataria vio el partido de la Selección desde Palacio Nacional acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba Unger. También compartió un video en sus redes sociales donde se le ve celebrar el gol. Que los triunfos continúen, la alegría y el orgullo se contagian en todo México. ¡Bien!

2. Gasto futbolero. Clara Brugada, jefa del Gobierno capitalino, salió a despejar una sospecha inevitable: ¿quién paga la fiesta mundialista? Los 135 mdp por derechos de transmisión quedaron bajo la promesa de reembolso por parte de patrocinadores privados, mientras Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas, defiende el esquema como una operación sin costo para el erario. El argumento suena atractivo y rentable, aunque el gobierno local adelantó los recursos y ahora espera que las aportaciones lleguen completas. En política, como en el futbol, el marcador definitivo aparece después del silbatazo.

3. Madruguete. Morena y el PT activaron la maquinaria rumbo a 2027 bajo una fórmula conocida: cambiar el nombre para adelantar la competencia. Los coordinadores locales de la transformación aparecen como figura partidista, aunque el objetivo resulta transparente. Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral, dice que los tiempos legales no corresponden con los tiempos que ya corren en los hechos. El punto de fondo no es sólo la estrategia de Morena, sino la validación institucional que ha permitido repetir el mecanismo elección tras elección. Unos apenas preparan sus cartas, ellos ya se promocionan. ¿Y el INE?

4. Escondite institucional. El senador Enrique Inzunza se bajó de la contienda por gobernar Sinaloa justo cuando Morena abre registros para 2027 y las dudas pesan más que las adhesiones. El antiguo aspirante cambia la plaza pública por el escaño, obligadamente tras haber sido acorralado con acusaciones que no aterrizan del todo. Mientras Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, también se agazapa bajo el cobijo de su partido, Inzunza dice que prefiere entregarse a las tareas legislativas, mismas que, por cierto, ha abandonado olímpicamente. ¿De verdad volverá a las sesiones? Una de muchas interrogantes por responder.

5. Seguridad. Circe Camacho, alcaldesa de Xochimilco, cortó el listón del nuevo C2 con una promesa a la altura de las necesidades, convertir la tecnología en una ventaja frente a los retos de seguridad que acompañan el crecimiento y la presión urbana. El Mundial eleva el valor, porque cada cámara, botón de auxilio y centro de monitoreo es observado bajo una lupa pública más exigente. Inaugurar es la parte sencilla. Lo complejo comienza cuando los sistemas deban reflejarse en tiempos de respuesta, prevención y confianza ciudadana. Otras alcaldías capitalinas no se tomaron en serio el valor de la justa mundialista. Xochimilco, sí.