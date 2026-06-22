Portugal vuelve a Houston con una deuda: ganar antes de que el debate sobre Cristiano Ronaldo crezca

Portugal está de regreso en Houston. La ciudad que los despidió el pasado 17 de junio con el amargo sabor del empate uno a uno contra la República Democrática del Congo los recibe ahora con un calor asfixiante, una masa de aire denso que se pega a la piel y que funciona como el reflejo exacto del entorno que envuelve a la selección lusa. En lo meteorológico, el plantel no debe preocuparse por las condiciones extremas de Texas; el duelo de este martes ante Uzbekistán se disputará bajo el techo retráctil del Houston Stadium, en una atmósfera rígidamente controlada por el aire acondicionado. En lo futbolístico, sin embargo, el equipo no dispone de ningún mecanismo de aislamiento para enfriar las interrogantes que amenazan con desestabilizar su Copa del Mundo.

La concentración portuguesa habita una paradoja. Miles de aficionados del país lusitano se han desplazado al sur de Estados Unidos impulsados por motivaciones distintas que a menudo entran en conflicto. Una fracción viaja para apoyar la candidatura de un bloque rebosante de talento joven, capaz de dominar los registros del juego moderno; otra porción considerable, sin embargo, viaja exclusivamente para rendir culto a Cristiano Ronaldo. El delantero del Al Nassr comparte con Lionel Messi el monopolio de la narrativa futbolística de las últimas dos décadas, un estatus de deidad global que llena estadios pero que, sobre el césped, obliga a su selección a un debate existencial sobre su propia identidad y el vértigo de su ataque.

¿Qué pasó en Houston contra el Congo?

La presentación en Houston ofreció una radiografía desconcertante. El equipo de Roberto Martínez firmó el encuentro de mayor control absoluto en sus 36 partidos de historia mundialista. Los registros estadísticos describen un monólogo estéril. Portugal acaparó el 75.4 por ciento de la posesión del balón, tejió 783 pases y alcanzó una precisión del 92.5 por ciento en sus entregas. El ritmo del juego estuvo dictado por la clarividencia de João Neves, quien además se encargó de rescatar el punto con el único gol luso.

El problema radicó en la velocidad de circulación y en la profundidad. Toda esa sinfonía de pases horizontales y triangulaciones en zonas intermedias se diluyó al acercarse al área penal. El vértigo que históricamente caracterizó a los extremos portugueses se transformó en una circulación predecible, un embudo diseñado para buscar una referencia fija que hoy compite contra el tiempo y contra sus propios registros. De no conseguir los tres puntos ante el conjunto asiático, Portugal se arriesga a no ganar ninguno de sus dos primeros partidos de un Mundial por segunda vez en su historia, emulando el colapso de Brasil 2014, cuando la derrota ante Alemania y el empate con Estados Unidos provocaron la eliminación en la fase de grupos.

¿Por qué se debate sobre CR7?

La discusión sobre si la presencia del capitán potencia la estructura o ralentiza el engranaje colectivo ha dejado de ser un tabú periodístico para convertirse en una realidad respaldada por las métricas. A sus 41 años, la voracidad de Ronaldo se enfrenta a una sequía que desafía su propia leyenda. En el debut realizó tres remates y ninguno logró ir a portería. Con ese partido, el atacante acumula 10 apariciones consecutivas en grandes torneos internacionales, sumando Eurocopas y Copas del Mundo, sin marcar un gol.

Francisco Conceicao afirmó que en Portugal no están obligados darle el balón a Cristiano Ronaldo REUTERS

El análisis de Optra revela que el aislamiento no es la causa del problema. En esos 10 compromisos, Ronaldo ensayó 33 disparos, acumulando un valor de goles esperados de 4.5. La tendencia es aún más severa si se excluyen las penas máximas. El ariete registra 13 partidos completos en torneos mayores sin festejar un gol en jugada abierta, acumulando 42 tiros que debieron traducirse en 4.5 anotaciones según la calidad de las oportunidades. El ecosistema portugués genera las condiciones y traslada el balón hasta el último tercio, pero la finalización se congela en el botín de su futbolista más emblemático, alterando la fluidez de un ataque que cuenta con alternativas de mayor movilidad en el banquillo.

La autocrítica de Martínez y el escudo a CR7

Frente a los micrófonos en la conferencia oficial previa al encuentro, Roberto Martínez no rehuyó el debate, pero se encargó de blindar la figura de su capitán ante los cuestionamientos sobre su impacto en la dinámica colectiva.

Estamos hablando de alguien que está defendiendo y representando a la selección desde hace 21 años", sostuvo el seleccionador, apelando a la jerarquía del delantero. "Tiene una ambición increíble por seguir mejorando y ayudando al grupo, y es un ejemplo dentro del vestuario. Hay que utilizar todo su sexto Mundial y toda su carrera".

El técnico prefirió desviar el foco del dilema individual hacia las caremcias estructurales que fracturaron el rendimiento en el estreno, admitiendo un cortocircuito alarmante antes de irse al descanso.

"Los últimos 25 minutos hasta el descanso fueron muy malos, a nivel de disciplina, de posiciones, de todo. Con la calidad que tenemos necesitamos tener una estructura y una disciplina, y eso faltó". Si bien destacó una mejoría en el complemento, reconoció que el desarrollo terminó condicionado por un fuerte componente emocional que le dio vida al rival

Para el estratega, la falta de contundencia en la primera jornada es una anomalía transitoria y no un mal endémico.

Roberto Martínez no reveló su 11para el encuentro del martes. REUTERS

Estamos hablando de una selección que tiene sus mejores números históricos en cuanto a goles en los últimos 40 partidos, y también en llegadas al último tercio y posesión; no es un punto débil, al contrario", defendió con firmeza, aunque reconoció la necesidad de digerir el trago amargo. "Fue importante limpiar el sentimiento de rabia y de tristeza porque no conseguimos el resultado que queríamos. Portugal es un equipo que necesita ser autocrítico y crecer en los momentos difíciles"

¿Será CR7 titular este martes?

Fiel a sus códigos de gestión interna, el estratega catalán optó por mantener bajo llave la alineación que saltará al césped el martes, argumentando que el hermetismo responde al respeto que le debe a su propio plantel. Martínez declinó adelantar nombres o modificaciones en el esquema bajo la premisa de que ni los propios futbolistas están al tanto de su decisión

Todavía no he hablado con los jugadores del once inicial, así que no puedo decir nada. Ya saben que no me gusta hablar públicamente de cosas que no he hablado con los jugadores", dijo Martínez, dejando enel aire la titularidad de Cristiano.

El panorama técnico se complica al evaluar las necesidades del adversario. La selección de Uzbekistán, dirigida por Fabio Cannavaro, llega a la segunda jornada tras encajar una derrota de tres por uno frente a Colombia en la Ciudad de México. El combinado asiático arrastra una inercia negativa de tres caídas consecutivas, incluyendo los duelos de preparación ante Canadá y Países Bajos, lo que reduce su margen de especulación a cero.

Pese a que el historial juega en contra de Uzbekistán, con una sola victoria en sus últimos 23 enfrentamientos ante rivales de la UEFA (un amistoso contra Kazajistán en 2022), su propuesta ofensiva demostró argumentos para incomodar.

El propio Martínez advirtió que la propuesta de Cannavaro obligará a una lectura táctica impecable para evitar caer en una nueva trampa.

Uzbekistán es un equipo diferente. Es cierto que tiene una estructura defensiva muy buena, con claridad de juego y un entrenador muy experimentado en Mundiales. Para nosotros es importante entender qué tenemos que hacer con la pelota, cómo podemos crear nuestras ventajas tácticas para encontrar los espacios correctos y generar situaciones de uno contra uno".

Houston será otra vez el escenario donde Portugal intentará encontrar el equilibrio entre su pasado y su presente. Entre un Cristiano Ronaldo que todavía atrae multitudes y una selección que necesita demostrar por qué es candidata a levantar la Copa del Mundo de la FIFA.