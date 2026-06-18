Mira cómo dejó Uzbekistán el vestidor del estadio Ciudad de México y el mensaje que escribieron

La selección de futbol de Uzbekistán estuvo poco más de 24 horas en México, pero fue tiempo suficiente para dejar una imagen que difícilmente se olvidará. Los uzbekos vivieron de forma acelerada su debut en un Mundial y, tristemente para ellos, conocieron la derrota con un 3-1 ante Colombia. Sin embargo, la nota la dieron fuera de la cancha.

Comandados desde la parte técnica por Fabio Cannavaro —campeón del mundo en 2006—, los jugadores asiáticos mostraron tener un enorme temple y educación deportiva. Aunque probaron la hiel de la derrota, antes de abandonar el Estadio Ciudad de México, dejaron el vestuario impecable y un emotivo mensaje en el pizarrón.

Aficionado de Uzbekistán en medio de colombianos Eduardo Jiménez

"¡Muchas gracias México! Mucha suerte en el Mundial", escribieron por orden de Cannavaro, complementando la frase en español con la palabra "Rahmat", que significa gracias en su idioma nativo. El gesto nació del gran trato que recibieron, a pesar de su corta estancia.

¿Por qué Uzbekistán no se quedó en México?

Para su primera aventura mundialista, Uzbekistán definió su campamento base en Atlanta, Georgia. Desde ahí arribaron a territorio mexicano con retraso en su vuelo. A pesar del contratiempo, se mostraron siempre complacidos por la calidez local mientras Cannavaro no paraba de sonreír.

"No le tenemos miedo a la altura, son condiciones a las que todos los equipos se van a enfrentar", había advertido el timonel italiano previo al encuentro donde terminaron siendo superados por el cuadro cafetalero.

La buena impresión no fue exclusiva del plantel. Algunos enviados de la prensa asiática compartieron su fascinación con Excélsior. 'Jakha', periodista fotográfico, comentó entre risas tras bambalinas: "Llegamos a México a medio día, sólo pude comer pizza y no tacos porque me da miedo el picante. Sin embargo, el trato de la gente me ha sorprendido; son personas muy amables y educadas con el extranjero".