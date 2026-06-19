Cristiano Ronaldo frenó la intensa polémica durante el Mundial

El Mundial 2026 ha dejado varios momentos virales, no solo de mexicanos o coreanos, sino también por la polémica que surgió a través de los comentarios que hizo Joao Neves hacia Cristiano Ronaldo, por lo que el ex del Real Madrid tuvo que poner un freno a esta situación previo al partido ante Uzbekistán.

Joao Neves declaró lo siguiente tras el empate 1-1 ante la República Democrática del Congo: “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero en este momento, él y nosotros sabemos que no es diferente. Es solo otro jugador aquí para ayudar. No es diferente a los demás”.

Cristiano Ronaldo en el entrenamiento de Portugal Reuters

Esta declaración, sumado a un me gusta de Bruno Fernandes a una publicación de Joao Neves, generaron una ola de reacciones contra estos dos futbolistas.

Tras la polémica, en la conferencia que brindó Rúben Dias este viernes, se abordó el tema, pero el defensa de Portugal restó importancia a las críticas que se hacen en torno a su capitán y calificó la situación como ruido mediático.

Joao Neves desató la polémica por los comentarios hacia Cristiano Ronaldo Reuters

“Cristiano recibe mucha atención y siempre está en el punto de mira, así ha sido desde que estoy en la selección y así seguirá siendo en el futuro. Por lo tanto, no hay nada nuevo, es sólo ruido mediático”, declaró Rúben Dias.

El defensa del Manchester City reiteró que en la selección de Portugal ya están acostumbrados a lidiar con la presión mediática.

“Lo sabemos por nuestros clubes, por la selección nacional, por los Mundiales y por las competiciones europeas”, destacó.

Este viernes, Cristiano Ronaldo tuvo que parar la polémica con un breve, pero contundente mensaje en redes sociales: “Siempre unidos”. El luso que ha disputado seis Mundiales, adjuntó una imagen con parte del plantel de la selección de Portugal.