Mundial 2026: Roberto Martínez prioriza la gloria sobre los rumores de su salida de Portugal

Roberto Martínez, estratega de la selección de Portugal, puso freno a las especulaciones sobre su futuro profesional. Mientras prepara al equipo para su debut en el Grupo K contra la República Democrática del Congo este miércoles, en Houston, el técnico de 52 años calificó los informes que lo sitúan fuera del banquillo luso tras este Mundial como "noticia vieja".

Aunque diversos reportes, incluyendo medios como talkSPORT, sugieren que Martínez no renovará su contrato que vence en julio, el entorno federativo y el propio técnico han buscado apaciguar las aguas. "La FPF y Roberto Martínez están enfocados exclusivamente en el Mundial", señaló un portavoz de la Federación Portuguesa.

"Esto no es ninguna novedad, ya hemos hablado mucho de esto en Portugal. Lo más importante es centrarnos en ganar el Mundial", señaló el español, que busca cerrar su ciclo de tres años y medio con la máxima gloria.

Para el duelo contra los congoleños, Martínez no podrá contar con su baluarte defensivo, Rúben Dias, que no logró recuperarse a tiempo del golpe sufrido en el amistoso contra Nigeria. "Médicamente, necesitamos que esté al 100%. Se trata de no correr riesgos en esta etapa del torneo", explicó el estratega.

A pesar de la baja, Portugal llega como uno de los favoritos del torneo, respaldado por una plantilla de lujo que incluye a figuras como Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Vitinha.

Sin embargo, el centro de atención sigue siendo Cristiano Ronaldo, que disputa su sexto Mundial. Lejos de mostrar señales de desgaste, Martínez destacó la actitud del capitán: "Es un modelo a seguir, un jugador emblemático para los atletas de todo el mundo. Es su sexto Mundial, pero se siente como si fuera el primero por la intensidad con la que trabaja". El técnico recalcó que, más allá de la leyenda, Ronaldo sigue siendo "un delantero fundamental que puede generar espacios para sus compañeros".

Cristiano Ronaldo platica con Roberto Martínez, de gorra roja. AFP

Sobre la República Democrática del Congo, equipo que regresa al escenario mundial tras décadas de ausencia (anteriormente como Zaire), Martínez advirtió sobre el peligro de subestimar al rival, especialmente tras el reciente empate de Cabo Verde ante España.

"Necesitamos igualar la intensidad emocional de Congo. Si ganas por un gol está bien, si empatas es una catástrofe, y si pierdes es el fin del mundo", sentenció.

El debut también estará marcado por el componente emocional. El capitán Bruno Fernandes confesó que el equipo tendrá muy presente a su excompañero Diogo Jota, fallecido el año pasado en un accidente automovilístico. "Era un gran compañero de equipo, muy humilde y apasionado por lo que podía hacer por nuestro país. Para nosotros, él sigue siendo parte de nuestro grupo", declaró Fernandes.