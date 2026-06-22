VIDEO: Erling Haaland conquista New Jersey, anota doblete ante Senegal

Para ser primera Copa del Mundo, le está resultando muy fácil marcar goles a Erling Haaland. Ahora, en el partido entre Noruega vs Senegal, el ‘Androide’ volvió a romper las redes.

A pesar de que había posibilidades de que este partido se suspendiera o se retrasará por tormenta eléctrica, se jugó sin ningún problema.

Jugadores de Noruega celebrando el doblete con Haaland REUTERS

Golazo de Haaland ante Senegal

Algo que resultó bastante bien, ya que Noruega se está dando un festín de cara a los Dieciseisavos de Final.

Cuando ya iban ganando por un gol, apareció Haaland. Gran pase filtrado de Martín Odegaard, que pareció casi milimétrico, recibió Erling.

Un control orientado de Haaland y aunque el rival de Senegal le alcanza a cerrar, el disparo fue fuerte y arriba y con ello, puso el 2-0.

Este es el tercer gol que anota Haaland en esta Copa del Mundo 2026. A pesar de que es su primer torneo, el Androide sigue demostrando toda su capacidad goleadora.

Doblete de Haaland en el Mundial

Y si las cosas no fueran suficientes para el delantero noruego, hace un doblete espectacular. En un gran contragolpe, después de muchos rebotes, el balón le cayó a Erling.

Pareciera que el esférico sabe que debe estar con el '9' y con una gran definición, solamente tuvo que levantar la pelota y vencer a Mendy, que a pesar de su estirada, no pudo evitar el tanto.

Dos partidos, dos dobletes y cuatro goles para Erling Haaland en esta Copa del Mundo 2026. Nada mal para ser su primera aparición.