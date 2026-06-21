Francisco Conceição aclara si en Portugal están obligados a darle el balón a Cristiano Ronaldo

En plena disputa del Mundial 2026, el extremo de la Selección de Portugal, Francisco Conceição, habló sobre el estilo de juego del equipo y el papel de Cristiano Ronaldo, en medio del debate mediático sobre la dependencia del delantero dentro del esquema ofensivo.

El jugador dejó claro que dentro del plantel no existe ninguna indicación de buscar a Cristiano Ronaldo de manera constante en todas las acciones ofensivas, sino que las decisiones en el campo se toman según lo que exige cada jugada y el desarrollo del partido.

Conceição explicó que el objetivo del equipo es priorizar siempre la mejor opción para generar peligro, sin caer en la dependencia de un solo futbolista, aunque reconoció la importancia del capitán dentro del grupo.

El extremo también destacó que Cristiano Ronaldo sigue siendo una pieza fundamental por su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora, pero insistió en que es “uno más” dentro del funcionamiento colectivo de la Selección de Portugal.

Estas declaraciones surgen en un contexto en el que Portugal busca afinar su rendimiento en el Mundial 2026 y fortalecer su propuesta ofensiva. El debate sobre el rol de Ronaldo continúa generando atención, aunque dentro del vestuario se mantiene el discurso de unidad y trabajo en equipo como clave para avanzar en el torneo.