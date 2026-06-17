Jugador de Congo liquida a Cristiano Ronaldo: "Ya no es el mismo, la edad le pasa factura"

Cristiano Ronald fue la única de las grandes estrellas de las selecciones presentes en el Mundial 2026 que no logró anotaciones en su primer partido en comparación con otros como Kylian Mbappé o Lionel Messi y, el empate 1-1 entre ReRepública Democrática del Congo y Portugal ha hecho que uno de los jugadores del equipo africano señalara que la edad está pasando factura al astro lusitano.

El mediocampista congoleño Ngal’ayel Mukau habló al finalizar el partido respecto a cómo pretendían frenar a Cristiano Ronaldo donde no existía un temor por enfrentar a uno de los históricos del futbol, quien disputa su sexto Mundial. El futbolista del Lille de Francia reveló en la zona mixta que su equipo no elaboró ningún esquema táctico especial para contener al capitán luso.

¿Qué dijo el jugador del Congo sobre Cristiano Ronaldo?

Al ser cuestionado sobre si existía una estrategia específica para marcarlo, Mukau respondió: “Para ser honesto, no realmente, porque sabemos que él ya no es el mismo que antes. Ahora está un poco mayor, pero aún así es uno de los mejores que ha jugado este deporte”.

Las palabras del jugador nacido en Bélgica y naturalizado congoleño causaron revuelo inmediato entre la prensa internacional. Ante la repregunta de los periodistas sobre si el delantero ya había dejado atrás sus mejores años, Mukau no titubeó en reafirmar su postura sobre el inevitable paso del tiempo: “Cuando uno envejece así, no es lo mismo, no se pueden hacer los mismos esfuerzos”, argumentó.

La lectura del mediocampista se reflejó fielmente en el terreno de juego. Portugal dominó el 75% de la posesión y se adelantó temprano con un gol de João Neves, pero la RDC igualó antes del descanso con un cabezazo de Yoane Wissa.

En la segunda mitad, un Cristiano visiblemente disminuido falló dos oportunidades claras oportunidades dentro del área y apenas tocó el balón en 25 ocasiones. Con este resultado, el grupo queda completamente abierto; Portugal buscará reponerse ante Uzbekistán, mientras que el Congo viajará a México para medir fuerzas contra Colombia.