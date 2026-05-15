Verstappen arrancará en el top 5 sus primeras 24 Horas del Nurburgring

La parrilla de salida para la edición 2026 de las 24 Horas de Nürburgring ha quedado definida tras una intensa sesión de Top Qualifying 3. El equipo de Max Verstappen, a bordo del Mercedes-AMG GT3 #3, aseguró la cuarta posición consolidándose como uno de los favoritos para la victoria en el "Infierno Verde".

Tras una destacada actuación del tetracampeón de la Fórmula 1 en la sesión previa (TQ2), donde logró meter al auto en el grupo de los 12 finalistas, la responsabilidad de buscar la pole recayó en el español Dani Juncadella. Bajo un formato de dos vueltas lanzadas con aire limpio y salidas cronometradas cada 15 segundos, Juncadella registró su mejor tiempo en el segundo intento, deteniendo el reloj en una marca que lo dejó a tan solo 0.882 segundos del tiempo de referencia.

Max Verstappen y su Mercedes en Nurburgring Red Bull Content Pool

El protagonismo absoluto de la calificación fue para Lamborghini, marca que dominó la tabla de tiempos al asegurar las dos primeras posiciones. Luca Engstler, al mando del Huracán GT3 EVO2 #84 del Red Bull Team ABT, firmó una vuelta espectacular de 8:11.123 para adjudicarse la posición de privilegio. Superó por tres décimas a su compañero de marca, Marco Mapelli (#130), quien no pudo mejorar lo suficiente en su último esfuerzo.

Aunque el equipo encabezado por Verstappen, Juncadella, Gounon y Auer no logró entrar al Top 3, su cuarta plaza les otorga una ubicación estratégica en la segunda fila para el arranque de la competencia. El rendimiento del Mercedes ha sido constante durante toda la semana, y partir desde el pelotón de punta es fundamental para evitar los incidentes típicos de las primeras vueltas en los 25.3 kilómetros del trazado de Eifel.

Resultados: Top 5 de la Clasificación Final

1. #84 Lamborghini Huracán GT3 EVO2 (Red Bull Team ABT) — 8:11.123

2. #130 Lamborghini Huracán GT3 (Red Bull Team ABT) — +0.345s

3. #16 BMW M4 GT3 EVO (Scherer Sport PHX) — +0.861s

4. #3 Mercedes-AMG GT3 (Verstappen Racing) — +0.882s

5. #45 Ferrari 296 GT3 (Realize Kondo Racing) — +1.098s

Horario de las 24 Horas del Nurburgring 2026

La carrera iniciará a las 7 horas tiempo del centro de México y será transmitida por el canal oficial de YouTube.