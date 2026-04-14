Hermosillo lanza advertencia a Larcamón: "Si no cumple se tiene que ir”

La situación de Cruz Azul ha pasado del cielo al infierno y el equipo ha entrado en un bache que ya no se puede ocultar tras los números. Si bien son segundos de la general y están en pelea por el liderato contra Chivas, el equipo no conoce la victoria desde el pasado 10 de marzo.

El reciente empate 1-1 ante el América en el Clásico Joven y la dolorosa caída de 3-0 ante LAFC en la Concachampions han puesto a Nicolás Larcamón bajo la lupa, justo cuando la Liguilla del Clausura 2026 está a unas semanas de iniciar y, donde el momento en que llega un equipo puede influir drásticamente en los resultados.

Para Carlos Hermosillo, una de las figuras históricas de Cruz Azul, el diagnóstico es claro: la presión de una institución grande le está pesando al estratega argentino y, si no cumple, es momento de irse.

“A Larcamón le han dado lo que ha querido. Para mí Larcamón si no cumple se tiene que ir”.

"Se le ha caído el equipo": La dura crítica de Hermosillo

En entrevista para Claro Sports, el exgoleador señaló que el funcionamiento colectivo ha desaparecido: “Cruz Azul se le ha caído al Larcamón terriblemente. Pese a que él no lo reconozca, se le ha caído terriblemente”.

Hermosillo fue contundente en lanzarle una advertencia a Larcamón. “Si no estás acostumbrado a tener este tipo de presiones, entonces no sirves para un equipo grande”.

El exgoleador mencionó que es necesario que Larcamón asuma su realidad en Cruz Azul y tome una actitud que vaya acorde al equipo : “Vete a un equipo como los que ha estado y que a lo mejor te va mejor, como el Puebla. Llegaste a una institución grande, una institución que necesita ser campeón”.

Confusión táctica y el fantasma de la eliminación

Uno de los puntos que más genera ruido es la improvisación en el once inicial. Hermosillo criticó severamente los movimientos posicionales. “Larcamón a veces no sabe ni qué poner, hace muchos movimientos. Lira es un gran contención... y lo pone de lateral izquierdo. Él no es rápido, es tiempista y por ahí nos hicieron dos goles”.