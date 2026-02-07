"Ojalá marque muchos goles": Uros Durdevic ya viste de Rayado y lanza una promesa a la afición

Uros Durdevic llega a la Sultana del Norte con la misión de ayudar a hacer de Rayados un equipo campeón en el futbol mexicano. Ahora jugará como local en el Estadio BBVA, donde como ariete del Atlas siempre se fue en blanco en el rubro de victorias.

El ariete serbio naturalizado montegrino ya está listo para hacer su debut con la playera regia, una vez que llegó el 5 de febrero para tapar el hueco que dejó la partida de Germán Berterame rumbo al Inter de Miami de la MLS.

Siempre dije que es para mí, es uno de los mejores estadios (El BBVA) y sí, me gustó el ambiente”, dijo Durdevic en entrevista difundida por el equipo rayado. “La verdad, perdimos aquí. Nunca gané en este estadio. Ojalá sean muchos goles los que marque. Ahora tengo que vivir con ese equipo en ese estadio y de verdad que tengo muchas ganas ya de marcar y empezar a marcar goles aquí”.

La suerte le cambió en unos días a Durdevic, quien se ganó la etiqueta de goleador con los rojinegros luego de haber conquistado la corona de máximo romperredes hace un año, en el torneo Clausura 2025, junto a Paulinho (Toluca) y Raúl Zúñiga (Tijuana), al terminar con 12 dianas.

Llegar lo más lejos posible. Ganar los títulos, porque este club está ahí. Siempre vamos a intentar ganar los campeonatos”, dijo el montenegrino en su primera entrevista como rayado. “Lo primero es ayudar a mis compañeros en la cancha en todo lo que pueda. Ya voy a dar el 100 por ciento en cada partido, y eso nunca va a faltar de mi parte. Ojalá que ganemos muchos partidos aquí y demos felicidad a nuestra gente, nuestra afición”.

Uros Durdevic llevó a México procedente del futbol español y tuvo un impacto inmediato como campeón de goleo el Clausura 2025 con Atlas. X: @Rayados

Durdevic llevó a toda su familia directa a vivir a Monterrey para que formen a su lado parte de la aventura en el que será su segundo club en México, donde ha disputado 49 partidos con 20 dianas y cuatro asistencias.

Un nuevo capítulo que voy a tener en mi vida. De verdad que estoy muy feliz al venir a este club, es grande. Tanto yo como la familia estamos contentos, llevamos solo tres días pero nos gustó mucho. Un poco diferente”.

Durdevic ya espera su primera oportunidad de saltar al campo como rayado, con lo que a los 31 años estará defendiendo a su séptimo equipo como profesional, luego de haber debutado en la zona de ataque del Vitesse de Países Bajos.