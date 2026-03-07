Última Hora Impreso de hoy

Berterame mantiene su sequía goleadora en triunfo del Inter Miami

En su tercer partido en la MLS, Germán Berterame se mantiene sin anotar con Inter Miami, quienes derrotaron 1-2 a DC United previo a debutar en Concachampions

Por: Bernardo Ferreira

El único gol de Germán Berterame con Inter Miami se dio en partido amistoso.AFP

Consiguiendo su segundo triunfo en la temporada de MLS, Inter Miami derrotó 1-2 a DC United con goles de Rodrigo De Paul y Lionel Messi; Berterame fue titular… aunque sigue sin estrenarse de manera oficial con Las Garzas.

En un M&T Bank Stadium con más de 70,000 aficionados en la tribuna, Inter Miami salió a la cancha con la encomienda de una nueva victoria que los colocara entre los primeros lugares de la Conferencia Este de la MLS.

Rápidamente, Germán Berterame mostró hambre al apretar a la zaga rival y recuperar el balón, mismo que terminó en los pies de Rodrigo De Paul, quien con un disparo cruzado, logró superar a Sean Johnson y conseguir el 0-1 al minuto 17 del compromiso.

La presión por parte de Las Garzas se mantuvo y un pase filtrado dejó completamente solo a Lionel Messi, quien con una vaselina anotó el 0-2, mismo que representó su gol 899 como profesional (27’).

Con el marcador controlado, Germán Berterame trató de asociarse con sus compañeros en el final de la primera mitad y el inicio del complemento, sin embargo, fue el último toque el que le hacía falta a los comandados por Javier Mascherano para conectar con el delantero de la Selección Mexicana.

Los minutos fueron consumándose y, en diferencia a sus otros partidosBerterame no contó con ninguna jugada de peligro en busca de su primer gol oficial desde su llegada a la MLS, manteniendo su sequía y con Luis Suárez en la banca, quien se prepara físicamente para regresar a la titularidad; DC United se acercó sobre el final para el 1-2 definitivo.

El siguiente partido para Inter Miami será vital, ya que disputarán los Octavos de Final de ida ante Nashville correspondientes a la Concachampions 2026, donde Berterame podría vivir su primera suplencia para darle su sitio a Luis Suárez.

Este duelo s llevará a cabo el miércoles 11 de marzo en punto de las 17:30 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

