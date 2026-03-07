Berterame mantiene su sequía goleadora en triunfo del Inter Miami

Consiguiendo su segundo triunfo en la temporada de MLS, Inter Miami derrotó 1-2 a DC United con goles de Rodrigo De Paul y Lionel Messi; Berterame fue titular… aunque sigue sin estrenarse de manera oficial con Las Garzas.

En un M&T Bank Stadium con más de 70,000 aficionados en la tribuna, Inter Miami salió a la cancha con la encomienda de una nueva victoria que los colocara entre los primeros lugares de la Conferencia Este de la MLS.

Rápidamente, Germán Berterame mostró hambre al apretar a la zaga rival y recuperar el balón, mismo que terminó en los pies de Rodrigo De Paul, quien con un disparo cruzado, logró superar a Sean Johnson y conseguir el 0-1 al minuto 17 del compromiso.

La presión por parte de Las Garzas se mantuvo y un pase filtrado dejó completamente solo a Lionel Messi, quien con una vaselina anotó el 0-2, mismo que representó su gol 899 como profesional (27’).

Con el marcador controlado, Germán Berterame trató de asociarse con sus compañeros en el final de la primera mitad y el inicio del complemento, sin embargo, fue el último toque el que le hacía falta a los comandados por Javier Mascherano para conectar con el delantero de la Selección Mexicana.

Los minutos fueron consumándose y, en diferencia a sus otros partidos, Berterame no contó con ninguna jugada de peligro en busca de su primer gol oficial desde su llegada a la MLS, manteniendo su sequía y con Luis Suárez en la banca, quien se prepara físicamente para regresar a la titularidad; DC United se acercó sobre el final para el 1-2 definitivo.

El siguiente partido para Inter Miami será vital, ya que disputarán los Octavos de Final de ida ante Nashville correspondientes a la Concachampions 2026, donde Berterame podría vivir su primera suplencia para darle su sitio a Luis Suárez.

Este duelo s llevará a cabo el miércoles 11 de marzo en punto de las 17:30 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG