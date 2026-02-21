Cimbran al deporte: Policías someten aficionados tras el Osasuna Vs Real Madrid

El deporte se mancha una vez más. Luego de que Osasuna derrotara de manera agónica al Real Madrid, aficionados y policías protagonizaron escenas de terror en las tribunas de El Sadar, donde los de seguridad golpeaban sin compasión a los seguidores que corrían en busca de evitar ser capturados.

Dando la gran campanada del fin de semana en LaLiga de España, misma en la que el conjunto Merengue había retomado el liderato entre semana, Raúl García fue el encargado de anotar en el minuto 90 para darle el triunfo a los de Pamplona.

Sin embargo, pese a que los jugadores de Osasuna se mantenían celebrando en los vestuarios este triunfo que los mantiene en la media tabla, sus seguidores corrían por sus vidas.

Tras abandonar las gradas, la zona sur del estadio de El Sadar se volvió un auténtico delirio para los aficionados, mismos que -sin alguna razón confirmada- comenzaron a correr en busca de escapar de los policías, quienes buscaban someterlos a toda costa.

Uno de ellos, mientras corría por los pasillos, terminó estrellándose con la pared que daba a la calle del inmueble, quedando inconsciente y, segundos más tarde, con un policía que lo mantenía completamente sometido mientras era atendido por el cuerpo médico.

Estas fueron las lamentables imágenes que cimbraron al deporte en las tribunas de El Sadar.

Hasta el momento, Osasuna, Real Madrid y LaLiga, así como la RFEF, se mantienen en silencio, sin embargo, las imágenes comienzan a ser de dominio mundial, por lo que en las siguientes horas podría existir un anuncio oficial esclareciendo las razones y dando a conocer las medidas que se tomarán con el objetivo de extinguir estos hechos en el futbol.

BFG