Isaac del Toro en la cima de la Clasificación general del UAE Tour 2026

Isaac del Toro logró la remontada. La etapa 6 del UAE Tour 2026 fue clave para el mexicano, debido a que aprovechó sus cualidades de montaña para obtener la victoria y, de paso, recuperar el ‘maillot’ de líder de la competencia. Su equipo calificó su triunfo como un 'día perfecto'.

Fueron dos embestidas que lanzó Isaac del Toro. La segunda definitiva para cruzar la meta en 3:27:54”, superando a Luke Plapp (Team Jayco AlUla) y a Felix Gall. Antonio Tiberi, ganador de las etapas 4 y 5, finalizó cuarto, a 31 segundos del mexicano.

Isaac del Toro recuperó el 'maillot' rojo en la etapa 6 del UAE Tour 2026 AFP

“Tadej Pogacar me dijo que disfrutara de esta carrera, que intentara ganarla, pero que nunca mirara atrás, pase lo que pase. Estoy orgulloso de lo que hicimos”, declaró Isaac del Toro.

El originario de Ensenada no sólo recuperó el ‘maillot’ rojo, sino también el verde, el de líder de la Clasificación por Puntos. Asimismo, portó el jersey blanco, que lo distingue como el mejor corredor joven.

Isaac del Toro también se hizo con el 'maillot' blanco del UAE Tour 2026 AFP

ISAAC DEL TORO LUCE EN LO ALTO DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL UAE TOUR 2026:

Isaac del Toro – 18:13:42. Antonio Tiberi – 18:14:02. Lucas Plapp – 18:14:56. Harold Tejada – 18:15:07. Felix Gall – 18:15:16. Lennert Van Eetvelt – 18:15:26. Derek Gee – 18:15:29. Jorgen Nordhagen – 18:15:37. Tobias Halland Johannessen – 18:15:50. Remco Evenepoel – 18:16:07 Ilan Van Wilder – 18:16:09. Mathys Rondel – 18:16:20. Michael Storer – 18:16:21. Byron Munton – 18:16:24. Adam Yates – 18:17:16.

¿A QUÉ SE ENFRENTARÁ ISAAC DEL TORO EN LA ETAPA 7 DEL UAE TOUR 2026?

- 149 kilómetros.

- De Zayed National Museum a Abu Dhabi Breakwater.

- Ideal para los sprinters.

La etapa 7 del UAE Tour saldrá del Museo Nacional Zayed, pasará por Yas Island, la ciudad de Khalifa, Yas Island y regresará a Abu Dhabi. El recorrido final será de sur a norte, concluyendo en el rompeolas de Abu Dhabi con un sprint final.