Chivas ayudará a Don Juan tras incendio, chivahermano de 90 años

Chivas respondió al llamado de ayuda que se hizo por Don Juan, un chivahermano de 90 años, que perdió casi toda su casa tras un incendio en Santa Cruz de las Huertas, en el municipio de Tonalá. Amaury Vergara, presidente del Guadalajara, afirmó que él “le entra” para apoyarlo.

“Yo le entro. Por favor díganme cómo mi equipo puede contactar a Don Juan”, publicó Amaury Vergara en la red social “X”, donde también adjuntó el video de una televisora local.

En el video se puede apreciar cómo Don Juan, de 90 años, es un chivahermano de corazón, debido a que en el cuarto que se salvó del incendio hay banderas, playeras, cojines, cobija, entre otros objetos de Chivas.

Los aficionados celebraron la ayuda de Chivas a Don Juan Mexsport

Asimismo, se mencionó que Don Juan está pidiendo ayuda para recuperar su patrimonio, luego de que el incendio afectó casi toda su casa.

Se dijo que Don Juan, de 90 años, jugó con Chivas hasta la intermedia.

AFICIONADOS REACCIONAN A LA AYUDA QUE BRINDARÁ CHIVAS A DON JUAN DE 90 AÑOS

Varios aficionados respondieron al mensaje de Amaury Vergara, presidente de Chivas. Algunos, resaltaron el gesto del mandamás del Guadalajara, aunque otros se centraron en la afectación que tendrá el equipo en Liguilla.

“Qué buen ped* eres”, “Muy bien Amaury… Puedes hacer la diferencia con Don Juan”, “Muy bien Jr, también espero que le entres a los refuerzos porque si se te va ‘La Hormiga’, se te cae el equipo”, “Bien mi presi, siempre representando el bien”, “Patrón, gracias”, “Por favor, haz lo posible por ayudarlo, coopero comprándome la nueva playera de Chivas y contratando el sistema de streaming”….

Uno de los aficionados destacó que él cooperará para ayudar a Don Juan, Chivahermano de 90 años Mexsport

Chivas tratará de mantener el paso perfecto en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, cuando esta noche visite a Cruz Azul en duelo de la jornada 7.

