Lamine Yamal falla penal y Barcelona 'regala' liderato a Real Madrid

Con un penal falllado por Lamine Yamal, Girona derrotó 2-1 al Barcelona en La Jornada 24 de LaLiga, resultado que deja con 58 puntos a los de Hansi Flick; Real Madrid, con 60 unidades, es nuevo líder de LaLiga a 14 semanas del final.

Luego de caer 4-0 en las Semifinales de ida de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, Barcelona regresó a LaLiga para medirse en el Estadio Montilivi al Girona, conjunto que marcha por debajo de la mitad de la tabla en el futbol de España.

Con aproximaciones que evidenciaban el regreso de Raphinha, Barcelona lograba hacerse de las mejores oportunidades en el terreno de juego, sin embargo, el gol no llegaba… hasta que Lamine Yamal contó con un penal a favor en los últimos minutos de la primera mitad, mismo que estrellaría en el poste.

Barcelona se puso por delante (0-1) con un testarazo de Pau Cubarsí en el minuto 59. Pero solo tres minutos después el francés Thomas Lemar igualó el choque tres minutos más tarde (62').

A cuatro del final, Fran Beltrán (86'), recién fichado del Celta de Vigo, marcó el tanto del triunfo del Girona con un derechazo al que no pudo llegar el arquero Joan García.

El siguiente partido de Barcelona en LaLiga será frente a Levante, mientras que Real Madrid medirá fuerzas ante Osasuna desde la cancha de El Sadar.

BFG