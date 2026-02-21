Futbolistas del Chelsea y Burnley denuncian insultos racistas; ‘nada cambia’

Siguen los insultos racistas a jugadores, luego de la polémica que se suscitó en la semana con Vinícius Jr. Dos futbolistas denunciaron sus incidentes por hechos separados. Wesley Fofana del Chelsea y Hannibal Mejbri del Burnley revelaron los casos en redes sociales.

Tras el 1-1 entre el Chelsea y el Burnley en la Premier League, Wesley Fofana fue expulsado al minuto 72 por una falta contra Hannibal Mejbri.

“Estamos en 2026 y nada cambia. A esta gente nunca le castigan. Hacéis campañas contra el racismo, pero nadie hace nada”, denunció Fofana en Instagram, donde exhibió capturas de pantallas de los insultos, que incluían comparaciones con animales y términos despectivos.

Wesley Fofana exhibió los mensajes que le llegan en Instagram Captura de pantalla

Por su parte, Hannibal Mejbri también denunció insultos en redes sociales y pidió educación a los hijos.

“Aún hay gente así. Educaos y educad a vuestros hijos”, quien también enseñó los ataques que recibió.

El Burnley denunció los hechos ante la policía de Lancashire y las autoridades de la Premier League, además de solicitar a la empresa Meta para que identifique a los autores de los mensajes y que se proceda legalmente contra ellos.

“Todos en el Burnley FC estamos indignados por los insultos racistas en línea dirigidos a Hannibal tras el partido de la Premier League de hoy. Esto no tiene cabida en nuestra sociedad y lo condenamos sin reservas”, indicó en un comunicado.

La postura del Burnley sobre los insultos racistas sobre su futbolista, Hannibal Mejbri Captura de pantalla

El Burnley también expresó que mantiene su postura firme en una tolerancia cero ante cualquier forma de discriminación.

“Hannibal recibirá todo el apoyo del Club y de la afición del Burnley, a quienes ya hemos visto condenar los insultos”, agregó.