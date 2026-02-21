Auston Matthews Martínez, el mexicano que busca el oro olímpico con Estados Unidos ante Canadá

En las gradas del Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena, donde el frío del hielo se encuentra con la pasión de una final olímpica, una mujer aguarda con el corazón dividido entre el orgullo de una madre y la fuerza de su herencia. Ema Martínez, nacida en Hermosillo, Sonora, no sólo observa a su hijo, el capitán del equipo de Estados Unidos; observa a un símbolo. Mañana, cuando los patines de Auston Matthews Martínez corten el cristal helado frente a Canadá, además de que estará en juego una medalla de oro, también la culminación de un relato improbable de un niño criado en el desierto de Arizona, alimentado con sopa azteca y tortillas de harina, que hoy es parte del grupo de mejores jugadores de la NHL.

Auston Matthews puede ser unes un nombre común en el hockey sobre hielo de Estados Unidos en donde los apellidos de raíces anglosajonas o escandinavas dominan la pista, pero el Martínez rara vez se escucha dentro de la liga. Sin embargo, "Papi" , como le sigue diciendo su madre para recordar su linaje, ha destrozado cada estereotipo. Capitán del Team USA, Matthews Martínez llega a esta final invicto, con tres goles en su cuenta personal y la visión de campo que permitió la asistencia definitiva para eliminar a Suecia en cuartos de final.

El "Papi" que nació en el desierto

La historia de Auston es una anomalía geográfica y cultural. Mientras en Sonora el termómetro desafía los límites de lo humano, su madre Ema emigró a Estados Unidos llevando consigo la calidez de su tierra. En Arizona, lejos de las pistas naturales de Ontario o Minnesota, Auston descubrió el hockey asistiendo a los juegos de los Coyotes de Phoenix.

Al principio, para nosotros el hockey era un deporte un poco tonto", confesó Ema en una entrevista con Sportsnet Canadá, recordando sus raíces futboleras. "Hasta que mi hijo empezó a jugar y tuve que aprender qué era el fuera de juego"

Esa mezcla de culturas es el motor de Matthews Martínez. En la mesa de los Martínez, las tradiciones no se negocian. Aunque hoy es una de la estrella mejor pagada de la NHL y el líder de una potencia olímpica, Auston sigue siendo el hijo que busca el consuelo de la comida casera. s

"Cuando íbamos a visitar a la familia en México, la comida era deliciosa. Mi madre mantuvo esa tradición incluso cuando volvíamos a casa; no recuerdo haber cenado mal nunca", relató el capitán, quien a pesar de haber perdido fluidez en su español, mantiene intacto el entendimiento de su lengua materna y el respeto por sus raíces.

El peso de la historia

La final de mañana contra Canadá no es un partido más. Es el "Clásico del Hielo", pero con un tinte de revancha histórica. Estados Unidos no saborea el oro olímpico desde 1980, aquel mítico "Milagro sobre Hielo". Desde entonces, las finales de 2002 y 2010 fueron pesadillas donde el equipo de las barras y las estrellas sucumbió ante el poderío canadiense.

Auston Matthews es el capitán de Estados Unidos. REUTERS

Matthews Martínez sabe que su capitanía es un puente. Representa a la nueva generación del Team USA, una que no teme a los gigantes y que ha crecido en mercados no tradicionales. Para el hockey estadunidense, ganar el oro en Milan-Cortina 2026 bajo el liderazgo de un jugador de ascendencia mexicana.

He visto cómo en mi pueblo donde hay bares que transmiten hockey por mi hijo", dice Ema con una mezcla de asombro y devoción. Auston ha logrado lo que parecía imposible: que en las tierras del bacanora y el beisbol se hable de pucks y power plays.

Para México, ver a Matthews Martínez con la medalla de oro al cuello sería una victoria simbólica. Es la validación de que el talento no conoce fronteras ni climas. Si mañana Estados Unidos logra vencer a su némesis del norte, el triunfo llevará el sello de Hermosillo.

El "Papi" de Arizona, el capitán de Estados Unidos, el orgullo de Sonora. Mañana, Auston Matthews Martínez sale a cazar el oro.