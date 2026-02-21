¿Se acaba el invicto? Pumas no vence a Monterrey en Liga MX desde hace cuatro años

Los Pumas de la UNAM intentarán mantener su invicto en el Clausura 2026 de la Liga MX cuando enfrenten a los Rayados de Monterrey en la Jornada 7. El equipo universitario llega motivado, pero se enfrenta a un rival que recientemente le ha complicado las cosas: la última victoria felina sobre Monterrey en fase regular fue en la fecha 14 del Clausura 2022, con marcador de 2-0.

Desde entonces, han pasado cuatro años y siete torneos, en los que Pumas no ha podido superar a los regios: acumula cuatro derrotas y tres empates. Este domingo, el conjunto dirigido por Efraín Juárez deberá romper la mala racha y demostrar que su invicto actual se sustenta en el buen futbol que ha mostrado en la Liga MX.

Los integrantes de los Pumas cerraron su preparación para enfrentar a los Rayados de Monterrey Pumas MX

El historial reciente en casa tampoco favorece a los universitarios: tres derrotas y un empate en el Estadio Olímpico Universitario frente a Monterrey evidencian que la localía no ha sido factor ante los Rayados, algo que Pumas buscará revertir para mantener su buen momento.

Por su parte, Monterrey no ha tenido un inicio de campaña dominante, pero en calidad de visitante ha logrado imponerse en dos de tres partidos, venciendo a Necaxa y Mazatlán, mientras que cayó ante el América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El duelo de este domingo será una verdadera prueba de fuego para los felinos, quienes intentarán demostrar que su invicto no es casualidad y que están listos para seguir siendo protagonistas en el Clausura 2026 de la Liga MX.