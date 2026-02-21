Osasuna rompe la maldición: Vence al Real Madrid tras 15 años y pone en jaque el liderato de Arbeloa

Los aficionados en El Sadar vieron el final de una espera que se prolongó 15 años. Raúl García hizo una diana de calidad de crack para que el Osasuna venciera 2-1 al Real Madrid en la jornada 25 de LaLiga y con ello volvieran a vencer a los merengues por primera vez desde 2011.

Al Real Madrid se le acabó la suerte en juegos de LaLiga bajo el mando de Álvaro Arbeloa y después de ocho juegos en el torneo doméstico volvieron a perder, quedando expuestos a que una victoria del FC Barcelona el domingo ante el Alavés los mande de nueva cuenta a la segunda posición en la tabla.

García selló una victoria que tuvo tintes épicos. Se benefició de un pase filtrado de Raúl Moro ante una falla garrafal de Dani Ceballos con una pérdida de balón en el medio campo, pero que García firmó como si fuera un delantero de élite en Europa al quitarse a Raúl Asensio con un recorte para sentenciar ante Thibaut Courtois, arquero merengue que ya no tuvo más milagrosas intervenciones como la que mostró en la primera mitad para evitar un tanto con un manotazo salvador.

Thibaut Courtois tuvo un par de intervenciones salvadoras por el Real Madrid, sin embargo no pudo evitar la derrota merengue. AFP

La diana que provocó la euforia en El Sadar hizo que el tiempo colapsara, pues desde enero de 2011, cuando los merengues eran dirigidos por José Antonio Camacho, el conjunto navarro no vencía a los blancos.

Vinícius Júnior marcó la igualada a los 73 con un remate en el corazón del área a pase de Federico Valverde y volvió a encender a los aficionados cuando señaló su número en el dorso y señaló constantemente el césped con le índice de la mano derecha.

El extremo brasileño hizo estos gestos a unos días de que denunciara insultos racistas de Gianluca Prestianni en el duelo en Lisboa ante el Benfica en el playoffs de la Champions League.

Osasuna comenzó a hacer una vereda rumbo a la victoria desde la primera mitad, cuando Ante Budimir convirtió un penal gracias a una falta que fue señalada tras una intervención del videoarbitraje (VAR), en la que Courtois le dio un pisotón luego de una falla de Asensio en el control del balón.