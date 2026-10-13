Policía que apoyaba a Cruz Azul en el estadio es reconocida por la Liga MX

El Clásico de la Obsesión entre Pumas y Cruz Azul dejó un momento que perdurará en la memoria de los aficionados, mostrando que la pasión por el futbol llegue hasta a los policías que resguardan la seguridad de los que acuden a apoyar a su equipo; la Liga MX, reconoce a la oficial que no logró esconder su amor por La Máquina.

El domingo 11 de octubre será difícil de olvidar para los aficionados universitarios y cementeros, ya que un seguidor apareció vestido como árbitro en las tribunas, César Chino Huerta reapareció con gol en el futbol mexicano y minutos después fue expulsado… y por si fuera poco, una policía alentando a Cruz Azul mientras era grabada por un seguidor.

Luego de que Cruz Azul se coronara en el Olímpico Universitario ante Pumas para conseguir su décimo título dentro del futbol mexicano, ambos capitalinos se volvieron a enfrentar en el recinto que causa discordia por ser considerado “casa” de La Máquina.

Durante el compromiso, mismo en el que se anotaron 6 goles, la afición de Cruz Azul se reunió en la cabecera sur del estadio para alentar a una sola voz a los dirigidos por Joel Huiqui, quienes se marcharon 2-0 en desventaja y posteriormente lograron igualar dramáticamente a 3-3.

Fue en el transcurso del duelo cuando un aficionado cementero se percató de la pasión mostrada por una policía, quien al unísono de los cientos de aficionados, alentaba al Cruz Azul de espaldas al terreno de juego.

Días después, el hecho no pasó desapercibido para la Liga MX, quienes mediante su cuenta de redes sociales destacó a la oficial:

El amor por los colores se lleva en todo momento... ¡Y en todas partes! Aquí una Celeste orgullosa con la que se identificaron muchos y que es la #FanDeLaJornada. Tu gente siempre fiel, @CruzAzul”.

Hasta el momento, Cruz Azul no se ha pronunciado al respecto por una posible invitación a sus instalaciones y que su aficionada pueda disfrutar de una experiencia con los jugadores a los cuales -aunque sea en secreto- les canta.

BFG