¿Edson Álvarez se va del West Ham? DT revela el plan con el mexicano

La temporada no ha sido la mejor para Edson Álvarez en el West Ham. Tras regresar al club luego de su préstamo en el Fenerbahçe, el mexicano ha tenido una actividad muy limitada.

En este escenario de escasa participación, con el mercado de verano cerrado y sin que se concretara una salida pese a los intereses que existieron por él, el director técnico Nuno Espírito Santo ha hablado recientemente sobre el futuro del mexicano en el club.

Edson Álvarez volvió a aparecer en redes sociales tras el arranque de la era Rafael Márquez al frente del Tri Mexsport

Nuno Espirito Santo habla sobre Edson Álvarez

En conferencia de prensa previo al partido del West Ham ante el Lincoln City, Nuno fue cuestionado sobre la situación de Álvarez, quien tampoco formó parte del equipo en el reciente empate 1-1 ante el Queens Park Rangers.

El técnico portugués insistió en que el jugador sigue dentro de sus planes y que las decisiones sobre su participación corresponden al cuerpo técnico.

Todos los jugadores están trabajando. Nos corresponde a nosotros tomar las decisiones”, afirmó.

En la misma sintonía añadió: “No todos los jugadores han jugado todavía, pero las oportunidades llegarán. Todos los jugadores que están en el edificio forman parte de nuestros planes”.

Con estas palabras, el DT abrió la posibilidad de que Álvarez reciba minutos más adelante, aunque sin comprometerse a una convocatoria inmediata ni a un rol fijo en el equipo.

¿Cuándo fue el último partido de Edson Álvarez?

El último partido oficial de Edson Álvarez con el West Ham fue el 8 de agosto de 2026, en la primera ronda de la Carabao Cup frente al Portsmouth (victoria 3-1 en el London Stadium).

El mexicano arrancó de titular, disputó 75 minutos, recibió una tarjeta amarilla y fue sustituido. Ese ha sido su único encuentro competitivo de la temporada 2026-27.

Desde entonces han pasado más de dos meses sin que dispute minutos oficiales a nivel de clubes. No ha aparecido en ningún partido de la Championship y, aunque participó en un amistoso a puerta cerrada ante el Wycombe durante la pausa internacional (alrededor del 2 de octubre), su ausencia en las convocatorias competitivas se mantiene.