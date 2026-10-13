Rays corta racha de Guardians e iguala Serie de Campeonato en la Americana

Abriendo la pizarra en la cuarta entrada, Rays resurgió tras caer en el partido inaugural y venció 3x1 a los Cleveland Guardians durante el Juego 2 correspondiente a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Luego de caer en el Tropicana Field durante el Juego 1, Tampa Bay sacó la casta en su diamante y logró nivelar la Serie de Campeonato, cortando la racha de 4 triunfos consecutivos por parte de Cleveland.

Fue hasta la cuarta entrada cuando un sencillo por el jardín izquierdo por parte de Ben Williamson hizo sonar el madero, impulsando a Víctor Mesa Jr., quien pisó el pentágono y se adjudicó el 1x0 en Tampa Bay.

La actividad estaba lejos de terminar en el cuarto capítulo, ya que Liam Hicks volvió a hacer estallar las poco más de 25,000 gargantas ávidas de triunfo para empujar 2 carreras que fueron concretadas por Ben Williamson y Chandler Simpson, obteniendo un 3x0 que ilusionaba con la igualdad en la Serie.

Cleveland respondió tarde por conducto de Chase Delauter, quien con un productor por el jardín derecho impulsó a Patrick Bailey, quien puso el 3x1 definitivo en una noche que quedará marcada en la temporada como aquella en la que se rompió una racha de 4 victorias consecutivas.

De cara al Juego 3, la Serie de Campeonato de la Liga Americana sufrirá una pausa para viajar al Progressive Field, donde los Guardians intentarán hacer valer la localía para retomar la ventaja en busca de dar un paso más hacia la Serie Mundial en la que intentarán romper una malaria de 78 años sin título en las Grandes Ligas.

BFG