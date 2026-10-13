Tri Femenil toma revancha ante Jamaica y pone la mira en el boleto al Mundial 2027

El Tri Femenil de Pedro López tomó revancha tras lo sucedido en Aguascalientes y venció 3-1 a Jamaica para cerrar la Fecha FIFA en el Estadio Corregidora de Querétaro, recinto que se volcó en apoyo a las aztecas.

Tomando la iniciativa en el duelo, México mostró una cara distinta a la mostrada en la derrota de 4-3 en el Estadio Victoria y presionó la salida de las caribeñas, contando con las primeras aproximaciones de peligro.

El rédito del trabajo realizado en el terreno de juego se reflejó a los 5 minutos, cuando Maricarmen Reyes se barrió para recuperar el esférico en área ajena y mandó el balón al fondo de las redes, haciendo estallar la garganta de los 22,187 asistentes.

Las opciones se mantuvieron en favor de cada uno de los combinados y, tras un par de intervenciones de Esthefanny Barreras, Maricarmen Reyes aprovechó un centro a la espalda de las defensoras rivales, conectando la redonda de volea y confirmando el 2-0 al 32’.

México modificó en el terreno de juego durante el inicio del segundo lapso y Jacqueline La Maga Ovalle no desaprovechó un tiro libre para conectar de manera precisa, preciosa y perfecta con la pierna izquierda para mandar el esférico al fondo de las redes y consumar una goleada parcial (3-0) al 60’.

Pese a la reacción de Jamaica que consolidó el 3-1 definitivo, México renació y respondió sobre el final en donde no logró incrementar de nueva cuenta la ventaja.

Una vez superada su lesión de rodilla y poniendo la mira en el enfrentamiento del 28 de noviembre ante Haití en Dallas, Maricarmen Reyes y el Tri se enfocan en conseguir su boleto al Mundial 2027 que se llevará a cabo en Brasil:

Me sentí muy feliz porque he pasado un año muy difícil por mi lesión y por mi mamá. Estar en Selección me da mucho orgullo. Todo lo que pasó mi mamá y verla en el estadio me dio mucha felicidad, quería llorar (…) Gracias por siempre apoyarnos, los necesitamos ver ahí en el siguiente partido”.

BFG